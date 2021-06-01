NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Duyuruldu

Computex 2021, NVIDIA'nın RTX 3000 serisindeki iki yeni ekran kartını tanıtması ile başladı. Daha önceki iddialara uygun olarak RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti adında iki yeni üst seviye GPU karşımıza çıktı.

Computex 2021 hızlı başladı ve etkinlikte ilk yapılan duyurulardan biri, NVIDIA GeForce RTX serisi hakkında oldu. Seriye iki yeni üst seviye model olan RTX 3070 Ti ve RTX 3080 Ti'ın ekleneceği duyuruldu.

İsimde yer alan Ti ifadesinden de belli olduğu üzere, yeni GPU'lar hali hazırda piyasada bulunan RTX 3080 ve RTX 3070 modellerinin geliştirilmiş hali olacak. Görünüşe göre RTX 3080 Ti, standart 3080 ile RTX 3090 arası bir model olacak. Benzer şekilde 3070 Ti da standart 3070 ile 3080 arası bir noktada konumlanacak.

Ekran kartları güçlü, güçlü olmasına ama...

NVIDIA'ya göre RTX 3080 Ti, tam 13.500 TL'ye satışa çıkacak. RTX 3070 Ti ise görece daha uygun bir fiyatla, 6.500 TL'ye mağazalardaki yerlerini alacak. Bu modellerden RTX 3080 Ti'ın çıkış tarihi 3 Haziran olacak. RTX 3070 Ti için ise bir hafta daha beklemek gerekecek.

RTX 3080 Ti, standart versiyonunun biraz daha güçlendirilmiş hali olarak göze çarpıyor. GPU'nun özellikleri ise şu şekilde:

80 Işın izleme çekirdeği

10,240 CUDA çekirdeği

320 Tensor çekirdeği

Güç: 350 W

Bellek: 12GB GDDR 6X

RTX 3070 Ti ise standart versiyonla denk belleğe sahip olsa da GDDR6X'e geçiş yapıldığı görülüyor. Bu da haliyle daha yüksek bellek genişliği sağlıyor. Bu grafik işlemcinin özellikleri ise şöyle:

48 Işın izleme çekirdeği

6,144 CUDA çekirdeği

192 Tensor çekirdeği

Bant genişliği: 608GB/s

Çip krizi NVIDIA'yı durdurmadı

NVIDIA'nın şu anda daha fazla yeni grafik işlemciyi duyurması, dünyanın büyük kısmının çipseti kriziyle boğuştuğunu düşündüğümüzde oldukça dikkat çekici. NVIDIA ayrıca son dönemde başta 3070 serisi olmak üzere GPU'larının madencilik becerilerini de kısıtlayarak oyunculara da GPU kalmasını sağlamaya çalışıyordu.

NVIDIA'nın açıkladığı fiyatlar aslında çok çok yüksek değil ancak şu anda, eski GTX serileri de dahil olmak üzere tüm grafik işlemcilerin fiyatları tavan yapmış durumda. Pek çok kullanıcı da bu fiyatlara sadece grafik işlemci almak yerine oyuncu dizüstü bilgisayarlarına yöneliyor.