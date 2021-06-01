Çip Krizi, İkinci El Otomobil Piyasasını Etkilemeye Başladı

Teknoloji ve otomotiv sektörü, uzun zamandır çip tedariği yüzünden büyük çaplı bir kriz yaşıyor. Birçok otomobil devi, çip olmadığı için üretime ara verdiklerini açıklamıştı ve sıfır kilometre otomobillerin piyasaya sürülememesi, ikinci el otomobil piyasasını da etkilemeye başladı.

Pandemi nedeniyle çip üretiminde yaşanan kriz, otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Stellantis de dahil olmak üzere birçok otomobil devi, üretime bir süreliğine ara vereceklerini açıklamışken, Türkiye'de de fabrikaları bulunan Ford Otosan, Renault, Tofaş ve Honda gibi markalar, çip tedariği yüzünden bu kervana katılan diğer markalar oldu.

Çip tedariğinde yaşanan sorunun, ikinci el otomobil fiyatlarına da olumsuz bir şekilde yansıması bekleniyor ve Arabam.com'un paylaşmış olduğu verilere göre verilen çoğu araba ilanı, genellikle çip tedariği yaşayan markalara ait. Açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil satın almak isteyen kullanıcı talebinin de üretime ara veren markalara yönelik artıyor.

Çip tedariği yaşayan modellerin İkinci el fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Otomotiv sektöründe çip krizi yaşanması, üretimi doğrudan etkileyen sorunlardan biri haline geldi. sıfır kilometre araç fabrikalardan çıkamadığı için de aynı modelin ikinci el fiyatları, tıpkı pandeminin başlarında olduğu gibi sıfır fiyatına yakınlaşmaya, hatta geçmeye başladı.

Üretim konusunda sıkıntı yaşanan ve yüksek kilometrelere sahip modellere sahip sürücüler, araçlarını hızlı bir şekilde elden çıkarmak için bu krizden yararlanmaya başladı. Bu da ikinci el otomobil piyasasında sadece üretimi durdurulan modellerin ilanlarının artmasına ve istediği modelin sıfırını bulamayan alıcıların çoğunlukla bu modellere yönelmesine sebep oldu.

Arabam.com'un açıklamış olduğu verilere göre en çok ilana sahip araç markaları, Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda. Kapanma sürecinde ikinci elden ilanı konulan arabalar uzun bir süredir beklemede olmasına karşın, 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamanın sona ermesiyle tatile gidecek insan sayısının artmasıyla birlikte ikinci el satışlarının tekrar artması bekleniyor.