Nvidia'nın sevilen fiyat performans grafik kartı 1650 Ti, 2020 yılında çıkan ve GTX 1650'nin daha hızlı versiyonu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen grafik kartının benchmark testleri ve yüksek grafikli oyunlardaki performansları yazımızda.

Günümüzde oyuncular, sistemlerini geliştirmek istediklerinde performans kadar fiyata da bakıyor. Teknoloji ilerledikçe ekran kartlarının maliyetlerinin artması, AAA oyunları ultra ayarlarda zorlanmadan çalıştıran grafik kartlarını neredeyse satın alamaz kılıyor. Bu oyunları en azından standart ayarlarda oynatacak ve DirectX 12’yi çalıştıracak bir grafik kartı olarak Nvidia GTX 1650 Ti bütün bu gereksinimleri karşılıyor.

Grafik kartı 1080p olarak ayarlandığında, ultra ayarlarda Monster Hunter Rise’da 52 FPS ve Cyberpunk 2077’de 47 FPS alıyor. Birçok oyunda da yüksek performans sergileyebilen Nvidia GTX 1650 Ti, 1440p’de Cyberpunk 2077’de 94 ile 50 FPS arasında bir performans sergiliyor. Yeni çıkan bir oyundaki bu denli performansı, GeForce GTX 1650 Ti 4 GB’ın çoğu oyunu oynamak için uygun olduğunu gösteriyor. Ancak elbette optimizasyonu çok başarılı olmayan bilgisayar oyunlarında grafik ayarlarının orta ayarlara çekilmesi gerekebilir.

Son zamanlarda çıkan en iyi 1000 AAA oyunun, önerilen gereksinimlerinin 789’unu karşılayan bu grafik kartı, tam bir fiyat performans kartı. 1050 ve 1050 Ti ile karşılaştırıldığında önemli bir performans artışı sağlayan GTX 1650 Ti, ekstra performans sağlar ve çok düşük güç tüketimine sahip.Yapılan benchmark testleri ile GeForce Nvidia GTX 1650 Ti 4 GB grafik kartının yüksek performans ile çalıştırabildiği oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Not: Aşağıdaki FPS oranları Ultra ayarlarda ortalama birimlerdir.

Nvidia GTX 1650 Ti ile Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Wolfenstein II: The New Colossus - 58.7 FPS

Shadow of the Tomb Raider - 60.9 FPS

Gears Tactics - 61.4 FPS

Mount and Blade 2: Bannerlord - 63.1 FPS

Hitman 2 - 63.8 FPS

Rise of the Tomb Raider - 67.5 FPS

Far Cry: New Dawn - 67.9 FPS

Far Cry 5 - 72.2 FPS

Forza Horizon 4 - 77.2 FPS

Battlefield 1 - 82.2 FPS

Wolfenstein II: The New Colossus

2017 yılında MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanan aksiyon macera oyunu Wolfenstein II: The New Colossus, sevilen Wolfenstein serisinin en son oyunlarından biri. Nvidia’nın 1650 Ti 4 GB grafik kartı bu oyunda ortalama 58.7 FPS alıyor.

Shadow of the Tomb Raider

2018 yılında Square Enix tarafından yayınlanan, Tomb Raider serisinin son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider, önceki oyunda tetiklenen ve sadece Maya antik kentinde durdurulabilecek bir kıyameti durdurmaya çalışmayı konu alıyor. Etkileyici görsellere sahip Shadow of the Tomb Raider’da, GTX 1650 Ti, ortalama 60.9 FPS alıyor.

Gears Tactics

Gears of War serisinin bir parçası olarak çıkan Gears Tactics, 2020 yılında piyasaya sürülen sıra tabanlı bir strateji oyunu. Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunun yapımcıları ise Splash Damage ve The Coalition. Nvidia’nın 1650 Ti 4 GB grafik kartı bu oyunda ortalama 61.4 FPS alıyor.

Mount and Blade 2: Bannerlord

Oyuncular tarafından yıllardır beklenen Mount and Blade 2: Bannerlord, 2020 yılında oyuncularla buluştu. TaleWorlds tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun Mount and Blade: Warband’in hikayesinin öncesinde olanları anlatıyor. Oldukça kapsamlı oyunda, 1650 4 GB, ortalama 63.1 FPS alıyor.

Hitman 2

2018 yılında Io-Interactive tarafından geliştirilip Warner Bros tarafından yayınlanan Hitman 2, Hitman serisinin 7. oyunu. Oyuncuların tekrar Agent 47’yi canlandırdıkları oyunda oyuncular hem single hem de multiplayer seçeneklerini tercih edebiliyorlar. Görsel efektleri ve mekan tasarımlarının oldukça etkileyici bir seviyede olduğu bu oyunda GTX 1650 Ti, ortalama 63.8 FPS alıyor.

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider’dan 5 yıl önce piyasaya sürülen Rise of the Tomb Raider, Crystal Dynamics tarafından geliştirilen ve yine Square Enix ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir oyun. Lara Croft’un ölümsüzlüğün sırrını keşfetmek için yola koyulduğu Rise of the Tomb Raider, içerisinde birçok şifre ve bulmaca barındırıyor. GTX 1650 Ti ise Rise of the Tomb Raider’da ortalama 67.5 FPS alıyor.

Far Cry: New Dawn

Far Cry serisinin dışında ama yine ayrı evrende geçen Far Cry: New Dawn, serinin diğer oyunları gibi Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş ve yine Ubisoft tarafından yayınlanmış bir oyun. Far Cry 5’ten 17 yıl sonra, nükleer bir değişime uğrayan bir dünyada geçen oyun, hayatta kalanların yeni bir topluluk kurma çabalarını anlatıyor. Eleştirmenler tarafından karmaşık yorumlanmış olan Far Cry: New Dawn’da GTX 1650 Ti, ortalama 67.9 FPS alıyor.

Far Cry 5

2014 yapımı Far Cry 4’ün devam oyunu ve Far Cry serisinin 5. ana bölümü olan Far Cry 5, 2018 yılında Ubisoft tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Far Cry 5, Amerika’da yer alan Montana eyaletinin kurgusal bir bölümü olan Hope Country’de geçiyor. Bir kıyamet örgütü etrafında dönen hikayeye sahip oyun coop ve rekabetçi modlara sahip. Far Cry 5’te GTX 1650 Ti, ortalama 72.2 FPS alıyor.

Forza Horizon 4

2018 yılında Xbox One ve bilgisayar için piyasaya sürülen Forza Horizon 4, Birleşik Krallık’ta geçen bir açık dünya yarış oyunu. İçerisinde mevsim geçişleri dahi bulunan ve oldukça detaylı bir oyun olan Forza Horizon 4, coop olarak arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir oyun. Oldukça büyük bir haritaya sahip olan bu açık dünya yarış oyununda Nvidia’nın 1650 Ti 4 GB grafik kartı bu oyunda ortalama 77.2 FPS alıyor.

Battlefield 1

Nvidia GTX 1650 Ti 4 GB’ın en iyi performans gösterdiği Battlefield 1, 2016’da Electronic Arts tarafından piyasaya sürülmüş bir savaş oyunu. 1. Dünya Savaşı’nı konu alan oyunda yer alan birçok makineli silah ve yakın dövüş silahının yanı sıra, birçok da dil seçeneği bulunuyor. Tek ve çok oyunculu seçenekleri bulunan oyunda, Türkiye coğrafyasında geçmesinden dolayı Türkçe dil desteği de bulunuyor. GTX 1650 Ti, Battlefield 1’de ortalama 82.2 FPS alıyor.

Nvidia GTX 1650 Ti ile Ultra ayarlarda benchmark testleri yapılmış bazı oyunlar