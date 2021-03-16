NVIDIA, RTX 3060 için yayınlamış olduğu son kapalı beta GPU sürücüsünde kripto para madenciliğini engellemeyi hedefleyen hash sınırlayıcısını kaldırdı. Böylece RTX 3060 ile madencilik yapmayı amaçlayanlara gün doğmuş oldu.

Kripto para madenciliği nedeniyle piyasadaki ekran kartı stoğunda ciddi eksiklikler yaşandığı sık sık dile getirilen bir sorun. Ekran kartı denince akla ilk gelen marka olan NVIDIA, yeni nesil RTX 3060 ekran kartını bu soruna bir çözüm sunmak için hash oranını yüzde 50 kadar düşüren sürücüler ile piyasaya sürdü ancak görünen o ki bu çözüm de yeterli olmadı.

Videocardz tarafından paylaşılan bilgilere göre NVIDIA, kaş yapayım derken göz çıkardı ve RTX 3060 için yayınlanan son beta GPU sürücülerinde hash oranı sınırlayıcısını ekran kartından yanlışlıkla kaldırdı. Şüphesiz ki NVIDIA, sürücünün kararlı sürümünde bu hatayı giderecek ancak bu, RTX 3060’a beta GPU sürücülerini yükleyip madencilik yapanlar için geç kalınmış bir düzeltme olacak.

NVIDIA RTX 3060’taki hash oranı sınırlayıcısının kapatıldığını gösteren ekran görüntüsü

Aslına bakacak olursak GeForce Halkla İlişkiler Başkanı Bryan Del Rizzo, hash oranı sınırlayıcısının yalnızca yazılım düzeyinde değil, donanım düzeyinde de bir önlem sunduğunu, sürücü ile BIOS arasında hash oranı sınırlayıcısının kaldırılmasını engelleyen bir iş birliği olduğunu ifade etmişti. NVIDIA’nın bu iddiaları ne kadar doğru bilemiyoruz ancak RTX 3060’ların kripto para madenciliğinde kullanılabildiği bir gerçek.

NVIDIA, ekran kartlarının kripto para madenciliği yerine oyuncular ile buluşmasını istediğini sıklıkla dile getiriyor ancak şu ana kadar piyasaya sürülen kartların büyük bir çoğunluğunun madencilikte kullanıldığı da bilinen bir gerçek. Oyunseverlerin bu konudaki en büyük beklentisi, RTX 3080 Ti’ın kripto para madenciliğine karşı daha proaktif bir çözüm ile gelmesi ve oyuncuların hizmetinde bir ekran kartı olması.