Kripto para madencilerinden oyun oynamaya ekran kartı bulamayan oyunseverlerin yüzünü güldürecek bir test sonucu ortaya çıktı. AMD Radeon RX 6700 XT, Ethereum madenciliğinde RX 5700 XT'den çok daha zayıf.

Kripto paralara olan ilgi arttıkça madencilik de o kadar büyük ilgi görüyor. Bu nedenle piyasada ekran kartı bulmak çok da kolay değil, zira madenciler ekran kartlarını kripto para çıkarmak için kullanıyor. Bu durum hem firmalar hem oyuncular için bir sorun.

Geçtiğimiz günlerde ekran kartı üreticileri bu konuda somut adımlar atmaya başladıklarını açıklamıştı. GPU'ların hash rating adı verilen işlem kapasitesi kısıtlanırken, tamamen madencilik faaliyetleri için tasarlanmış kartların çıkacağı da açıklanmıştı. AMD işe ilk sözü tutarak başladı.

Yeni kartın hash rate'i düşük

AMD Radeon RX 6700 XT'nin Ethereum madenciliğinde 43 MH/s hash rate sunduğu açıklandı. Bu hız da RX 5700 XT'den oldukça düşük. Minerstat verilerine göre bir önceki nesil kartın hash rate'i Ethereum madenciliğinde 54,3 MH/s seviyesindeydi. Yani yaklaşık %20'lik bir kayıp söz konusu.

RX 6800/6900 XT serisi kartlar 60 MH/s, GeForce RTX 3060 Ti ise 50 MH/s civarında hash rate'ler sunuyor. Bu ürünleri piyasada bulmak çok kolay değil. Öte yandan kartlardaki güç sınırlamalarını değiştirerek ve overclock yaparak daha yüksek rakamlara ulaşmak mümkün oluyor.

Öte yandan söz konusu Ravencoin madenciliği olduğunda RX 6700 XT, RTX 3060 ile yakın değerlere ulaşıyor. NVIDIA'nın RTX 3060'a madencilik limitleyici koymaması durumunda her iki kartın da hemen her kripto parada aynı performansı sergileyeceği belirtiliyor.

Oyunculara GPU kalmadı

Yeni nesil GPU'ların hem pandemi nedeniyle sayıca az olarak üretilebilmesi, hem pek çok kişinin kripto para madenciliğine yönelmiş olması hem de yeni madenleme teknikleri sayesinde GPU'ların daha gözde olması, oyuncular için büyük bir kriz yaratmış durumda.

Yeni dönemde hem üreticiler hem de oyuncular madencilik yapan kişilerle oyuncuların aynı ürünlerin peşine düşmesini istemiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar da RX 6700 XT örneğindeki gibi meyvelerini veriyor.