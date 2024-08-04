Oyuncuların gönlünde ayrı bir yeri olan NVIDIA RTX 3060 GPU'lara yakında veda edebiliriz.

NVIDIA'yı son dönemde yapay zekâ alanındaki atılımları ve bununla beraber gelen ticari başarısıyla anıyor olsak da firma aynı zamanda önemli GPU üreticileri arasında da başı çekiyor. NVIDIA'nın en popüler GPU modeli ise GeForce RTX 3060.

Özellikle bütçe dostu oyuncu bilgisayarlarında sık gördüğümüz RTX 3060, Steam verilerine göre oyuncular arasında oldukça popüler ve 300 doların altındaki en iyi grafik işlemci olarak gösteriliyor. NVIDIA'nın içinden sızdırılan haberlere göre RTX 3060 artık ömrünün sonuna yaklaşıyor.

NVIDIA'dan son çağrı

İnternette ortaya atılan iddialara göre NVIDIA, üreticilere GeForce RTX 3060 ekran kartları kullanmak için son bir çağrı gerçekleştirdi. Bu iddialar "NVIDIA içerisindeki güvenilir kaynaklara" dayandırıldı.

Öte yandan bu durum, GeForce RTX 3060'ın bir anda ortadan kaybolacağı anlamına da gelmiyor. Örneğin mağaza raflarında bulunan RTX 3060 GPU'lar ya da RTX 3060'lı sistemler bir anda raflardan kaybolmayacak. Kaldı ki çağrı yapıldığına göre, kartın fişi çekilecek olsa bile bir süre daha üretimi devam edecek.

Ayrıca günün sonunda bu söylentilerin birer iddia olduğunu da unutmamak gerekiyor. İddialar asılsız olmasa bile NVIDIA her zaman için durum değerlendirmesi yapıp kararını değiştirebilme hakkına sahip. O yüzden bu duruma bir miktar şüphe ile yaklaşmak gerekiyor.

Steam'in donanım anketine göre platform kullanıcılarının en çok tercih ettiği kart olan GeForce RTX 3060, oyuncuların %5,88'inin bilgisayarlarında yer alıyor.