Gerçek Bir Canavar Olacak RTX 3090 Super Ekran Kartı Geliyor

Nvidia’nın Super serisinin yeni üyesine dair yeni sızıntı bilgiler internete düştü. İddialara göre GeForce RTX 3090 Super, orijinal modelden çok daha hızlı olarak 450W’a kadar güç gerektirecek. Intel’in Arc ekran kartlarını tehdit edecek model, büyük ihtimalle bu sene sonlarında çıkış yapacak.

Son yıllarda ekran kartlarının güçleri, harcadıkları enerji miktarıyla ölçülmeye başladı. Oyunlarda elde edilen FPS miktarının önemi ve özellikle bu sene bir furya haline gelen kripto para madenciliği, birbirinden güçlü ekran kartlarını art arda getirdi. Bu sektörün en bilindik iki isminden biri olan Nvidia hakkında türeyen bazı dedikodulara göre şirket, yeni grafik işlemcisiyle çıtayı çok farklı bir seviyeye taşıyacak.

Yeni ortaya atılan iddialara göre Nvidia, 400W’ın üzerinde güç gerektiren ‘süper’ bir ekran kartı çıkaracak. Yeni RTX 3090 Super, bu seviyeyi beklenenden erken şekilde sektöre getirecek.

450W gücünde bir ekran kartı gelebilir

Nvidia’nın ‘Turing’ mimarisine sahip ‘Super’ serilerinin son nesli, güç gereksinimlerinde müthiş bir artış yaşatmıştı. Görünüşe bakılırsa GeForce RTX 3090 Super’de de durum pek farklı olmayacak. Asıl RTX 3090 modeline eklenecek 256 ek CUDA çekirdeğiyle birlikte çekirdek sayısında yaşanan %2,4’lük artış, güç gereksinimini de gözle görülür şekilde artıracak.

Söz konusu ekran kartı, 21 Gbps hızında VRAM’e sahip olacak. Şu anki GDDR6X’li RTX 3090’lar bile 19,5 veri aktarım hızına sahip. Bundan yola çıkarak güç gereksiniminde gözle görülür bir artış yaşanacağı söylenebilir. Sızıntılarıyla bilinen ‘kopite7kimi’ye göre GeForce RTX 3090 Super’in harcadığı güç 450 Watt’ı geçerse, bu gücü sağlamak için 8 uçlu güç bağlayıcıları gerekecek. Hatta Nvidia, bu yüksek performanslı ürünlerin üretimini hızlandırmak için bazı kartlarını üretmeyi bile durduracak. Ekran kartına dair bilgileri sızdıran 2 isme göre GeForce RTX 3090 Super, sene sonuna kadar piyasaya sunulacak. Bu da onu Intel Arc’ın üstün bir rakibi yapacak.