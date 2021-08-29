Twitter'da donanımlarla ilgili sızıntılar yayımlayan kullanıcılardan biri, NVIDIA'nın RTX 4000 serisi ekran kartlarının 2022'nin sonunda çıkabileceğini iddia etti. Kullanıcı, işlemcinin TSMC tarafından üretileceğini 5nm'lik transistörlere sahip olacağını da ekledi.

Ekran kartı tedarik sürecinde uzun süredir devam eden bir sorun olsa da kart üreticileri teknolojilerini geliştirmekten geri durmuyor. Yeni söylentiler, NVIDIA’nın Lovelace kod adını alacağı düşünülen yeni nesil ekran kartlarının 2022 yılında, beklenenden önce çıkabileceğine işaret ediyor.

TSMC tarafından 5nm’lik transistör teknolojisiyle üzerine üretilecek olan işlemciye dair söylentilerin kaynağı Twitter’da aktif olan Kopite7kimi adlı, donanım sızıntıları yapan bir kullanıcı. Kullanıcı, bir yorumu yanıtlarken yeni GPU’ların 5nm’lik transistörlere sahip olması hâlinde 2022 yılının sonuna doğru çıkacağını ve çok pahalı olacağını ifade etti.

İşlemcinin TSMC tarafından üretileceği yönündeki iddialar güçlü

Daha önce RTX 4000 serisi ekran kartlarının 5nm teknolojisiyle üretileceğini iddia eden Kopite7kimi, bu iddiasının yanın üretimin Samsung tarafından yapılacağını eklemişti. Kopite7kimi şu anda işlemcinin TSMC tarafından üretileceğini söylüyor. Bu iddia; Greymon adında, yaptığı sızıntılarla ünlü bir kişinin iddialarıyla uyuşmakta.

Greymon, Lovelace GPU’larının TSMC tarafından 5nm’lik transistörlerle üretileceğini hatta teknolojinin bir adım ileri taşınarak (N5P) Ampere mimarisine kıyasla daha yüksek bir performans sunulabileceği teorisini ileri sürmüştü.