NVIDIA Studio’nun performans artırdığı alanlardan önemli isimlerin yer aldığı Nvidia Studio Creative Weekend etkinliği üçüncü yayın setiyle devam ediyor. Sanatçıların , endüstri profesyonellerinin ve her türlü içerik üreticisinin ilgisini çekecek yayınların yeri ve zamanı haberimizde.

Oyunlarını bilgisayar üzerinden oynayan büyük bir kitlenin ilk tercihi olan NVIDIA, ekran kartlarıyla sadece “şu oyunu kaldırır mı” muhabbetlerine dahil olmuyor. Şirketin NVIDIA Studio adlı programı, her türlü içerik üreticisinin kullandığı programları optimize ederek içerik üreticiye yaratıcı akışı duraklatmadan çalışma imkanı sağlıyor. Bu içerik üreticilerin arasından tanınan isimlerle bir araya gelen NVIDIA, bu alanda bir süredir devam eden yayınlar gerçekleştiriyor.

Yaratıcı uygulamalarla çalışırken sanatçılara, yaratıcılara ve tasarımcılara yüksek performans ve güvenilirlik sağlayan NVIDIA Studio, NVIDIA Studio Creative Weekend isimli canlı yayın etkinliklerine devam ediyor. 28-29 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de üçüncüsü gerçekleşecek yeni yayınların konukları arasında moda fotoğrafçısı ve reklam yönetmeni Koray Birand, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse, oyun YouTuber ve yayıncısı Tuna Akşen (PintiPanda), yeni medya sanatçısı Bager Akbay ve robotik, oyun ve VR geliştirici Tolga Özuygur yer alıyor.

Nvidia Studio nedir?

NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl farklı bilgisayar üreticileri ve yaratıcı uygulama geliştiricileri ile ortak çalışarak 80’den fazla NVIDIA Studio sertifikasyonuna sahip dizüstü bilgisayar sürdü ve 50’den fazla uygulamayı RTX GPU’ları ile hızlandırılabilir hale getirdi. Ekran kartından güç alan bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve üreten tüketici tasarımcıların tasarımlarının rekor sürede hayat bulmasına imkan sağladı.

Kullanılan alanlar neler? Yayınlar ne zaman? Nerede?

Sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3D tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA’nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.

NVIDIA Studio Creative Weekend yayınlarının üçüncü seti, 28-29 Aralık tarihlerinde Twitch üzerinden gerçekleşecek. Yayınların yapılacağı kanala buradan ulaşabilir, önceki yayınları izlemek için NVIDIA GeForce Türkiye’nin YouTube kanalına buradan gidebilirsiniz.