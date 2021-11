NVIDIA'nın DLSS'i Artık Linux Oyunlarını da Destekliyor

Bundan sonra DLSS, DirectX oyunları için de çalışacak. Yeni sürümle birlikte artık daha fazla oyunu sistem üzerinden oynamak mümkün olacak.

DLSS, artık sadece Proton altındaki Vulkan oyunları için değil, DirectX oyunları için de çalışacak. Windows oyunlarının Valve'in SteamOS işletim sistemi altında oynanmasına izin veren uyumluluk katmanı olan Proton'un 6.3-8 sürümü, DX11 ve DX12 oyunlarında DLSS için resmi destek sağlıyor. Bu son sürüm; hile önleme yazılımlarıyla daha iyi uyum sağlamanın yanı sıra NVIDIA DLSS’i de tam destekliyor.

Daha geniş kapsamlı DirectX desteğiyle, Proton aracılığıyla Linux’la çalışan DLSS işlemi için de artık bir sürü oyun uygun hale geldi; ancak DLSS’i destekleyen sadece sınırlı sayıda oyun olması sebebiyle, Gaming on Linux’un da açıkladığı üzere bu aşamada Linux oyuncularının birkaç parametreyi manuel olarak ayarlaması gerekiyor. Ayrıca belirtmekte fayda var ki Proton sistemini kullanan Steam Deck de bu özellikten yararlanabiliyor.

Proton artık BattlEye hile önleme sistemini de destekliyor

Diğer özellikler içerisinde Deathloop, Age of Emrires IV ve yalnızca AMD grafik kartları için olan Marvel’s Guardian of the Galaxy’nin olduğu bir dizi yeni Proton uyumlu Windows oyunu bulunuyor. Dahası, BattlEye hile önleme sistemi kullanan Mount & Blade II: Bannerlord ve ARK: Survival Evolved da Proton ile sıkıntısız bir şekilde çalışıyor.

BattlEye desteği özellikle de Valve'ın Steam Deck'i için açıkça iyi bir haber. Proton'un, bu sistemleri kullanan Windows oyunlarıyla uyumluluğu bozan hile karşıtı uygulamalarla ilgili ciddi sorunları vardı ancak görünen o ki bu sorun artık ortadan kalkıyor.

Geliştiricilerin oyunlarının Proton desteğine sahip olması için yapması gereken tek şey ise BattlEye ile iletişime geçerek bu isteklerini belirtmek. Bu nedenle, bahsettiğimiz resmi olarak desteklenen iki oyunun yanı sıra, yakında daha fazla oyunun da uyumlu hale geleceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Ancak görünen o ki DLSS’in tescilli bir NVIDIA teknolojisi olması ve Valve’nin el tipi cihazının entegre RDNA 2 GPU’lu bir AMD çipi kullanması sebebiyle Steam Deck bu durumdan yararlanamayacak. Bir diğer yandan AMD’nin FSR’ı için aynı şey söz konusu değil.