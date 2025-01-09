Günden güne değişen ekonomi, hepimizin fiyat algısını da yok etti. Üstelik geçmişle bugünü kıyasladığımızda ise daha az parayla daha çok şey alınabildiğini görmek, kafalarda birtakım soru işaretlerini de doğuruyor…

Sokak röportajlarına biraz hakimseniz ya da babanızdan, dedenizden, babaannenizden duyduğunuz “bizim zamanımızda şu parayla şunu alabiliyordun” lafını hatırlıyorsanız, ne demek istediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Bugünün 100 lirası, pek bir şey etmezken, bundan seneler önce bu paraya neler neler alınabiliyormuş… Peki bu hesaplamayı artık kafadan değil de direkt net rakamlarla yapmak ister misiniz? İşte tam da “o zamanın parasını” hesaplayabildiğimiz bir e-Devlet uygulamasından size söz edeceğiz.

O dönemin parasının bugünkü değerini hesaplamak için farklı uygulamalar da olsa, e-Devlet’ten bir tıkla halledebileceğiniz bu uygulama, işinizi kolaylaştıracak.

Adım #1 : e-Devlet sayfasına girin ve karşınıza çıkan anasayfadaki arama butonuna “parasal” yazın.

: e-Devlet sayfasına girin ve karşınıza çıkan anasayfadaki arama butonuna “parasal” yazın. Adım #2 : TUİK sayfasına yönlendirilmek için "Uygulamaya git" yazısına tıklayın.

: TUİK sayfasına yönlendirilmek için "Uygulamaya git" yazısına tıklayın. Adım #3 : Yeni belge oluşturun.

: Yeni belge oluşturun. Adım #4 : Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Belge Oluştur"a tıklayın.

: Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Belge Oluştur"a tıklayın. Adım #5: Oluşturulan belgeyi indirilenler kısmından bulabilirsiniz.

Adım #1: İnternet üzerinden e-Devlet sayfasına girin ve karşınıza çıkan anasayfadaki arama butonuna “parasal” yazın.

Karşımıza “Parasal Değerleri Güncelleme Aracı” çıkacak, buna tıkladığımızda ise uygulamaya git ibaresiyle karşılaşacağız. Bu, bizi TUİK’in sitesine aktaracak.

Adım #2: Uygulamaya git kısmına tıklayın.

Yönlendirildiğimiz sayfanın sol tarafında yer alan butonlardan “Parasal Değerleri Güncelleme” kısmına tıklıyoruz.

Adım #3: Yeni belge oluşturun.

Bu sayfada karşımıza bizim kimlik bilgilerimiz çıkacak, teyit ettikten sonra aşağıdaki kısımları da parasal değerini öğrenmek istediğimiz yıla göre doldurmamız gerek. Burada “Sorgu türü” yazan butonu “Tüketici Fiyat Endeksi” olarak seçmemiz gerektiğini de unutmayalım.

Adım #4: Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Belge Oluştur"a tıklayın.

Hangi tarihe ait, kaç TL’yi hesaplamak istiyorsak bu kısma yazıyoruz. İşleminiz bittikten sonra PDF oluştur kısmına tıklayarak resmi bir belge oluşturabiliyoruz.

Adım #5: Oluşturulan belgeyi indirilenler kısmından bulabilirsiniz.

Tüm bu işlemlerden sonra artık o zamanın parasının bugün ne kadar ettiğini rahatlıkla öğrenmiş oluyoruz.

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