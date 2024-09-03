e-Devlet'e eklenen Kolay Adres Sorgulama hizmeti, banka hesaplarına tanımlı kolay adres bilgilerini tek ekranda görüntülemeyi sağlıyor.

e-Devlet Kapısı'na yeni bir özellik eklendi: "Kolay Adres (KOLAS) Sorgulama". Bu hizmet, banka hesaplarına tanımlanan kolay adres bilgilerini tek bir ekranda görüntülemeyi mümkün kılıyor, böylece para transferleri daha hızlı ve pratik hale geliyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde geliştirilen KOLAS, kullanıcıların hesap numaralarını (IBAN) hatırlamak zorunda kalmadan, telefon numarası, e-posta adresi, TC kimlik numarası gibi bilgilerle hesaplarını eşleştirmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, para gönderme veya ödeme yapma süreçleri daha basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hızlı ve güvenli para transferi mümkün

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bu yeni hizmet, kullanıcıların farklı bankalarda veya elektronik para kuruluşlarında (EPK) tanımlı olan adres bilgilerini kolayca sorgulamalarını sağlıyor. Tüm hesap bilgileri tek bir ekran üzerinden görüntülenebilirken, işlemlerin güvenliği ve hızı da artırılıyor.

e-Devlet'e eklenen bu yeni özellik, bankacılık işlemlerinde kolaylık ve erişilebilirlik arayan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuyor. Kolay Adres Sorgulama hizmeti, bankacılık işlemlerini daha basit ve pratik hale getirerek hayatı kolaylaştıracağa benziyor.