Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin e-Devlet altyapısını diğer ülkelere ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye, e-Devlet platformunun 16. yılını kutlarken, dijital dönüşümdeki başarılarını dünya çapında yayma hedefini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet altyapısının diğer ülkelere ihraç edilmesi sürecinin başladığını duyurdu.

e-Devlet Kapısı, 2008 yılında 22 hizmetle faaliyete geçtikten sonra bugün 66 milyonun üzerinde kullanıcıya, 8 bin 316 hizmet sunuyor. 15 yaş üstü nüfusun %96’sının üye olduğu platform, günde ortalama 11 milyon kez ziyaret ediliyor.

e-Devlet’in ihraç edilmesi planlanıyor

Bakan Uraloğlu, e-Devlet'in sadece vatandaşlar için değil, devlet için de zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını vurguladı. e-Devlet sayesinde pek çok bürokratik işlem, evrak ve bekleme sürelerinin ortadan kalktığı vurgulandı.

Uraloğlu ayrıca, Türkiye'nin e-Devlet altyapısını globalde tanıtmayı ve ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz. e-Devlet'i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye'nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız" dedi.