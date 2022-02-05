Bu yılın en çok beklenen yapımlarından olan olan Obi-Wan Kenobi dizisinin çıkış tarihi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelen haberlere göre uzun zamandır beklenen Star Wars dizisi, mayıs ayında hayranlarıyla buluşacak.

George Lucas tarafından yaratılan ve ilk filmi 1977 yılında piyasaya sürülen Star Wars serisi, sinema tarihinin en ünlü bilim kurgu yapımları arasında yer alıyor. Çıktığı tarihten beri birçok farklı alanda esere konu olan bu seri, birçok insan tarafından hâlen çok fazla seviliyor. Lucasfilm’i 2012 yılında satın alan Disney’in yayımladığı diziler de bu sevilen yapımların başında yer alıyor.

2019’da yayımlanan Star Wars dizisi The Mandalorian, belki de bu yapımların en popüleri durumunda. Birçok insan tarafından beğeniyle izlenen bu yapım, Star Wars serisinin yeniden doğuşu olarak bile nitelendirilmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda da Disney+, birçok yeni Star Wars yapımının geleceğini duyurmuştu. Bunlardan birisi de serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi dizisiydi.

Mayıs ayında yayımlanabilir

Uzun yıllardır beklenilen diziden böyle bir haber gelmesi, Obi-Wan Kenobi’nin tekrar Evan McGregor tarafından canlandırılacak olması ve yapımın The Mandolorian bölümlerini yöneten Deborah Chow tarafından yönetilecek olması hayranlarda büyük heyecan yaratmıştı. Şimdi de bu dizinin yayımlanma tarihi hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Bir Disney+ çalışanı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan; ancak daha sonra silinen bir Twitter gönderisinde, Obi-Wan Kenobi serisinin önümüzdeki mayıs ayında gelebileceği ifadeleri yer aldı. Daha sonra ise ABD’nin en ünlü popüler kültür dergilerinden Hollywood Reporter, dizinin çıkış tarihi ile ilgili iddiaların doğru olduğunu, tam tarihin ise resmi olarak duyurulacağını ifade etti. Gelen bu haberler de Star Wars günü olarak da bilinen 4 Mayıs’ta dizinin yayımlanabileceği iddialarını güçlendirdi.

Hayden Christensen’i tekrar ikonik karakter Darth Vader olarak göreceğimiz dizide tam olarak ne işleneceği onay aldığı günden beri gizemini koruyor. Ancak Obi-Wan Kenobi’nin üçüncü film ile dördüncü film arasında yaşadığı olayların yapımda anlatılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak daha önce de diziden birkaç görsel paylaşılmış ve Obi-Wan Kenobi ile Darth Vader arasındaki bir ışın kılıcı düellosunun bizlerle buluşabileceği gösterilmişti.