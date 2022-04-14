Sonsuza Kadar Yaşamanızı Sağlayacak Sanal Evren Oluşturuldu

Çekya merkezli bir şirket, sonsuza kadar 'yaşamanızı' ve ölen yakınlarınızla konuşmanızı sağlayabilecek sanal bir evren oluşturduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalarda bunun; insanların vücut dillerinden, sesinden ve hareketlerinden elde edilen veriler ile oluşturulan avatarlar sayesinde gerçekleşeceği aktarıldı.

Teknolojik gelişmeler ışığında tüm dünyanın dijital ortamlara yöneldiğini bilinen bir gerçek. ‘Metaverse’ kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte de bu durum daha da ileri taşındı ve insanların gelecekte gerçek dünyadan ziyade belli giyilebilir teknolojiler yardımıyla sanal dünyalarda zaman geçireceği belirtilmeye başlandı.

Bunun yanı sıra sanal dünyaların ilerleyen zamanlarda ölümden sonra yaşamaya devam etmeye olanak tanımak gibi çok daha farklı kullanımlarının olabileceği iddia ediliyor. Şimdi de bu konu hakkında adımlar atan yapan Çekya merkezli bir sanal gerçeklik (VR) şirketi, avatarlarınız aracılığıyla sonsuza kadar 'yaşayabilmenizi' ve ölen sevdiklerinizle iletişim kurmanızı sağlayabilecek bir sanal evren oluşturduğunu açıkladı. Tabii bir ücret karşılığında.

Ölen yakınlarınızın avatarları ile konuşabileceksiniz

Gelen haberlere göre Somnium Space isimli bir Çek sanal gerçeklik şirketi, ‘metaverse’ olarak da adlandırdığımız bir sanal evren oluşturdu. Açıklamalarda, ‘Live Forever’; yani ‘Sonsuza Kadar Yaşa’ anlamına gelen bu modun; ölen arkadaşlarınız veya akrabalarınızla konuşmanızı, hatta siz öldükten sonra burada bulunan avatarınızla sonsuza kadar yaşamanızı sağlayabileceği aktarıldı. Ayrıca ‘Live Forever’ın yıllık 50 dolarlık bir ücretle kullanılabileceği de belirtildi.

Şirket yetkililerine göre belirtilen avatarlar, bu modu kullanan kişilerin vücut dillerini, hareketlerini, konuşmalarını ve diğer karakteristik özelliklerini taşıyan veriler ile oluşturuluyor. Bu kaydedilen verilerin de Somnium sunucularında saklandığı, olası bir ölüm durumunda kaybedilen kişinin yakınlarının iletişim kurması için kullanılacağı aktarılıyor.

Şirket kurucusu Artur Sychov da VICE’a yaptığı açıklamalarda, “Eğer ölürsem, insanlar bu sanal dünyaya girebilir ve benim sesime ve hareketlerime sahip olan avatarımla sohbet edebilir. Bu, belki de insanlara bir on dakika için yapay zekâ ile konuştuklarını unutturabilir. Hedefimiz bu” ifadelerine yer vererek asıl amaçlarının kısa süreliğine de olsa insanların acısını unutturmak olacağını aktardı.

Gelişen teknolojiler nedeniyle ölümden sonra bilinç aktarımı, taklit sanal avatarların oluşturulması gibi konular son yıllarda oldukça gündemde. Zaten ‘ölümsüzlük’, insanlığın tarihi boyunca araştırdığı ve ulaşmaya çalıştığı bir konu. Geçtiğimiz aylarda dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sonsuza kadar yaşamanın pek iyi sonuçlar doğurmayacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra Amazon’un kurucus Jeff Bezos da bu konu hakkında yatırımlar yapmıştı. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sanal bir karakter ölen kişinin yerini tutabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.