Netflix’in popüler dizisi 13 Reasons Why’ın (Ölmek İçin On Üç Sebep) dördüncü ve final sezonunun fragmanı yayınlandı. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan diziye bir nokta koyacak olan dördüncü sezon, 5 Haziran’da karşımıza çıkacak.

Netflix’te 2017 yılına yayınlanmaya başlayan Ölmek İçin On Üç Sebep, platformun en popüler yapımlarından bir tanesi hâline geldi. Çıkış yaptığı ilk sezonuyla bir hayli beğeni toplayan dizi, çeşitli tartışmaların da odak noktası oldu.

Jay Asher’ın aynı isimli kitabından uyarlanan ilk sezon, bir öğrencinin intiharına ve neden kendini canını aldığını açıklamak için arkasında bıraktığı kasetlere odaklanıyordu. Gerçekleştirilen bir çalışmanın, dizinin izleyenler üzerinde kendine zarar verme ve intihar düşüncülerini artıracağını ortaya koymasıyla birlikte dizi, eleştiri oklarının hedefine konuldu.

Ölmek İçin On Üç Sebep final sezonu:

Netflix, belli bölümlere içeriklerle ilgili uyarı notları koydu ve ilk sezon finalindeki intihar sahnesinde düzenlemeler yaptı. Üçüncü sezonu geçtiğimiz senenin ağustos ayında yayınlanan dizi, dördüncü ve final sezonuyla geri dönüyor. Karakterler, ikinci ve üçüncü sezonda yaşananları atlatmak ve mezuniyete hazır hâle gelebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar.

Karakterler; hâlâ bir öğrencinin cinayeti, okula silahlı saldırı girişimi ve Meksikalı suç karteline bulaşılmasının travmasını atlatmaya çalışırken bir anda en karanlık sırlarını açığa çıkarabilecek bir soruşturmayla karşı karşıya kalıyorlar.

Dizinin 5 Haziran tarihinde yayınlanacak dördüncü ve final sezonunda Dylan Minnette, Grace Saif, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Miles Heizer, Ross Butler ve Devin Druid ekranlara geri dönüyor. Dizinin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki sizin dizinin final sezonundan beklentileriniz neler? Sizce dizi, ilk sezonundan sonra nasıl ilerledi? Dizi hakkındaki genel fikirlerinizi ve dördüncü sezondan beklentilerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.