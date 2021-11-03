Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada trendlere giren bir etiket ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili 30 kişinin kimlik tespitinin yapıldığı ve yasal sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Bugün, başta sosyal medya olmak üzere sosyal medya platformlarında #ölmüş etiketi bir anda trendlere girdi. Söz konusu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'nın kastedilmesi ise Emniyet'i harekete geçirdi.

Söz konusu paylaşımların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili manipülasyona neden olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili 30 şahsın tespit edildiğini ve hakkında yasal işlem başlatıldığını söyledi.

EGM'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.

Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."