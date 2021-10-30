Hükümet, sosyal medya yasasını oluşturmak üzere yürüttüğü araştırmalardan ilginç veriler paylaştı. Verilere göre Twitter’da paylaşılan gönderilerin büyük kısmını ‘trol’ olarak nitelendirilen gönderiler oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aylar önce sosyal medyada yapılacak düzenlemelere işaret etmiş, yetkili isimlerden bu sosyal medya yasasıya ilgili birçok güncelleme gelmişti. Yasayı oluşturmak için şu anda çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalara sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların analizi de dahil.

Hükümetin sosyal medyayla ilgili yürüttüğü incelemeler, kullanıcıları manipüle etmeye yönelik olduğu söylenen gönderilerin sahibi olan kitleyi açık etti. Ortaya çıkan verilere göre ele alınan 1,2 milyon gönderinin neredeyse yarısı, manipülasyon ya da ‘trol’ gibi amaçlarla paylaşılmış.

Paylaşımların %43'ü trol

Hükümetin yürüttüğü araştırmada 1,2 milyon Twitter gönderisi incelendi. Sonuç olarak bu gönderilerin %43’ünün kışkırtıcı, alakasız ve ‘trol’ hesaplardan geldiği ortaya çıktı. “Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele” amacıyla başlatılan bu çalışmalar, beklenene göre AKP ve hükümet yetkilileri tarafından yıl bitmeden meclise teslim edilecek.

Araştırma dahilinde sorulan “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz” sorusuna katılımcıların %82,6’sının “Evet” yanıtını verdiği, yetkililerce aktarıldı. Seneye yürürlüğe girmesi beklenen yasa, hem kullanıcıları hem de platformları yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak ve yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak. Kiminin korkusu ise, sosyal medya yasasının sansür yasasına dönüşeceği yönünde.