Omicron'un Nasıl Bu Kadar Hızlı Yayıldığı Araştırıldı

Geçtiğimiz kasım ayında ortaya çıkan Omicron varyantı dünya genelinde hızla yayılıyor ve insanların korkmasına sebep oluyor. Bilim insanları da Güney Afrika'da ortaya çıkan bu varyantın nasıl bu kadar hızlı yayıldığını araştırmaya devam ediyor.

Kasım ayının sonunda Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Yüksek ateş, öksürük gibi diğer varyantlara benzer semptomlar taşıyan bu varyant, tüm dünyada endişelere ve korkulara yol açıyor ve yetkililerin yeni kısıtlamalar almasına sebep oluyor.

Türkiye de varyantın hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da varyantın ülke çapında yayıldığını, özellikle de İstanbul’un ‘vaka patlaması’ yaşadığını belirtmiş ve uyarılarda bulunmuştu. Peki, bu varyant nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Bilim insanları da bunun nasıl gerçekleştiğine dair araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.

‘Bağışıklıktan kaçış’ varyantın yayılımını hızlandırıyor olabilir

ABD’de bulunan Scripps Araştırma Enstitüsü’nden İmmünoloji Profesörü Sumit Chanda, ABD ve Avrupa’da rekor vaka sayılarına sebep olan varyant ile ilgili, “Bu oyun değiştiren bir virüs; çünkü tamamen aşılanmış popülasyonları da doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullanarak varyantın nasıl bu kadar hızlı yayıldığını araştırıldığını aktardı.

Uzmanlar Omicron’un en büyük özelliğinin, vücuttaki bağışıklıktan kaçması olduğunu belirtiyor. Aşılanmış veya daha önce hastalığı geçirmiş insanlarda oluşan antikorları alt etmesinin de korkutucu olduğu açıklamalara ekleniyor. Araştırmacılara göre varyantın spike proteini üzerindeki yüksek miktarda mutasyonu, Omicron’un, Delta gibi diğer varyantlara oranla daha hızlı bir şekilde enfekte etmesine izin veriyor, bağışıklıktan kaçıyor ve daha fazla insana bulaşıyor.

Danimarka’da yayımlanan yeni bir araştırma da varyantın bu kadar baskın olmasının ana sebebinin bağışıklıktan kolay kaçabilmesi olduğunu aktarıyor. Bu çalışmada uzmanlar Omicron ve Delta varyantının yayılımını karşılaştırıyor. İncelemeler sonucunda da Omicron’un Delta’dan 2,7 ila 3,7 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıkıyor. Birçok farklı üniversitede yürütülen araştırmalar da bu fikri destekliyor.

“Kuluçka süresinin bulaşıcılığı artırma ihtimali mevcut”

Bunlara ek olarak bilim insanları varyantın hızlı yayılmasının arkasında başka sebeplerin de olabileceğini söylüyor. Fred Hutchinson Araştırma Merkezi’nden Dr. Joshua Schiffer de bu durumu, “Omicron, bir hücrede kendisinin kopyalarını üretebilir mi? Ya da hücrelere daha etkili bir şekilde yapışır. Belki de havada asılı kalma konusunda daha iyidir. Bunlardan herhangi biri varsa varyantın bulaşıcılığı artabilir” ifadeleriyle tanımlıyor. Bunun yanı sıra virüsün kısa bir kuluçka süresine sahip olmasının da bulaşıcılığı artırabileceği ifade ediliyor. Bu konudaki araştırmalar da Delta varyantının kuluçka süresinin 4.3 gün olduğunu, Omicron’un ise 3 gün olduğunu kaydediyor.

Kısacası Omicron’un nasıl bu kadar hızlı yayıldığı ile ilgili cevaplanmayan birçok soru mevcut. Buna rağmen bilim insanları güven verici açıklamalarda bulunuyor. Maske takmanın, sosyal mesafeyi korumanın ve en önemlisi aşılanmanın önemi uzmanlar tarafından şiddetle vurgulanıyor.