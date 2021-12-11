SON DAKİKA: Omicron Varyantı Türkiye’de Görüldü

Tüm dünyada görülmeye başlayan Omicron varyantı, Türkiye'de de 6 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamalarda bulunudu.

Çıktığı ilk günden itibaren “ya ülkemizde görülürse” diye düşündüren Omicron varyantı, geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve diğer komşu ülkelerde görülmüştü.

Vaka sayıları ve pandeminin açtığı yaralar daha yeni yeni kapanmaya başlamışken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen o açıklamayı yaptı.

Omicron varyantı Türkiye’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz dakikalarda Omicron varyantının ülkemizde 6 kişide görüldüğünü açıkladı. Bu 6 kişiden 1 tanesinin İstanbul’da olduğunu ve diğer 5 hastanın İzmir’de olduğunu açıklayan Koca hastaların durumu hakkında da bilgi verdi.

Bakan Koca, “6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri son derece hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar." açıklamasını yaptı.