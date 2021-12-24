Omicron Varyantı, COVID-19 Semptomlarını Değiştirdi

İngiltere'de koronavirüs belirtileri ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Gerçek yaşam verilerinden faydalanarak yapılan çalışma, COVID-19 belirtilerinin değiştiğini gözler önüne serdi. Peki insanlar, artık hangi belirtilere dikkat etmeliler?

İngiltere'de koronavirüs ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Profesör Tim Spector liderliğinde ve King’s College London iş birliğinde gerçekleştirilen araştırma, omicron varyantı ile koronavirüs pandemisinin seyrinin değiştiğini ortaya koydu. Öyle ki araştırmaya göre hastalığın belirtileri artık değişti ve hükümetlerin bu konuda yeni uyarılar yaparak vatandaşlarını bilgilendirmesi gerekiyor.

İngiltere'de "Zoe Covid" olarak isimlendirilen bir uygulama var. Bu uygulama, COVID-19'a yakalanan İngiltere vatandaşlarından "gerçek yaşam verileri" topluyor. İşte bu uygulamadaki verileri değerlendiren bilim insanları, koronavirüs belirtilerinin nasıl değiştiğini de ortaya koymuş oldular. Peki COVID-19'un yeni belirtileri neler?

İşte COVID-19'un yeni belirtileri

Profesör Tim Spector COVID-19'un yeni belirtilerini şu sözlerle açıkladı: Yeni semptom gösteren vaka sayısı son bir haftada patlama yaşadı. Omicron sonucu pozitif çıkan çok sayıda insanda görülen belirtiler sıradan grip gibi aynı boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı var.

"Zoe verileri bize açıkça koronavirüse yakalanan kişilerin gösterdiği en önemli semptomların artık sürekli öksürük, yüksek ateş, koku ve tat kaybı olmadığını gösteriyor. Daha çok insanın hayatını kurtarmak için bu bilgilendirme mesajını değiştirmek gerekiyor." ifadelerini de kullanan Spector, yeni belirtilerin herkes tarafından bilinmemesi durumunda aslında COVID-19 olan kişilerin bu durumu ciddiye almamalarına yol açabileceğini belirtiyor.