OnePlus 6T'nin Merakla Beklenen Duvar Kağıtları Yayınlandı

Uzun süredir verilen ipuçları ve sosyal medya paylaşımlarından sonra OnePlus, sonunda yeni cihazı OnePlus 6T'yi tanıttı. Her yeni cihazda olduğu gibi, bu cihazla beraber de bazı yeni duvar kağıtları geldi.

Bugün gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde OnePlus 6T'nin ekranında ilk kez görüntülenen yeni duvar kağıtları, cihazı en iyi şekilde gösterebilmek için tasarlanmış. Cihazın sahip olduğu AMOLED ekranı sonuna kadar kullanıp canlı ve renkli görüntüler sunan duvar kağıtları, oldukça sade ve hoş görünüyor.

Eğer OnePlus 6T'yi almayacaksanız ancak yine de duvar kağıtlarını kullanmak istiyorsanız bu yazımızda istediğinizi bulabileceksiniz. Telefonla birlikte gelen üç duvar kağıdını diğer kullanıcılara sunma işlemi biraz zahmetli olduysa da sonuç oldukça başarılı.

6.41 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde ve 19.5:9 en-boy oranında AMOLED ekranla gelen OnePlus 6T, şirketin su damlası şeklinde bir çentiğe sahip olan ilk cihazı. Ön ve arka tarafı camdan üretilmiş olan telefon, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısıyla birlikte geliyor.

OnePlus 6T'nin duvar kağıtlarına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.