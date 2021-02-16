Duyurulduğu dönem büyük sükse yapmasına rağmen devamı gelmeyen Essential Phone'un arkasındaki şirket olan Essential, OnePlus kurucusu Carl Pei'nin yeni girişimi Nothing tarafından satın alındı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın kurucu ortaklarından Carl Pei’nin yeni girişimi olan Nothing, bu ayın başlarında Londra merkezli bir tüketici teknolojileri şirketi olarak duyurulmuştu. Duyuru sırasında Pei, Nothing markalı ilk ürünün bir kablosuz kulaklık olacağını ancak 2021 sonuna kadar daha komplike ürünler de piyasaya süreceklerini belirtmişti.

Carl Pei, Nothing’in Xiaomi-Redmi ya da Huawei-Honor gibi OnePlus’ın yeniden markalandırılmış ürünlerini piyasaya süren bir şirket olmayacağını ifade etmişti ki yeni ortaya çıkan bir gelişme, bu açıklamayı destekler nitelikte. Nothing, Android’in yaratıcılarından Andy Rubin’in kurucusu olduğu, kurulduğu günden bu yana tek bir akıllı telefon tanıtmasına rağmen fazlasıyla ses getiren Essential’ı satın aldı.

Nothing, Essential Phone'un küresel bir marka haline gelmesini sağlayabilir

Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi veri tabanına göre Andy Rubin, Ocak 2021’de Essential’ın ticari markasını ve logosunu Carl Pei’nin yeni girişimine devretti. Nothing’in ticari marka haklarıyla birlikte Essential’ın patentlerini de alıp almadığı ya da Essential ile ne yapmayı planladığı hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Bilmeyenler için; 2015 yılında “Essential Products” çatısı altında Andy Rubin tarafından kurulan “Essential”, temmuz 2017’de duyurulan Essential Phone 1’den (PH-1) bu yana başka hiçbir akıllı telefon piyasaya sürmedi. Buna rağmen Essential Phone 1, duyurulduğu dönemde örneği son derece az olan çentikli, ince çerçeveli tasarımı ile kendine hatırı sayılır bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştı.

Nothing’in bir “Essential Phone 2” ile karşımıza çıkabileceği gibi Essential’ı yalnızca yazılımlarını geliştiren ve ekosistem altyapısını oluşturan bir şirket olarak kullanma ihtimali de bulunuyor. Henüz Nothing’in gelecek planları hakkında son derece soyut bilgilere sahip olduğumuzdan Essential ile ilgili planlarını tahmin etmek oldukça zor.