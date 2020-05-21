OnePlus tarafından şirketin akıllı telefonları için geliştirilen Game Space isimli uygulama, artık Google Play Store'dan tüm Android telefonlara indirilebiliyor. Kullanıcıların tüm oyunlarına tek bir merkezden ulaşmasını sağlayan bu uygulama, artık çok daha geniş bir kitleye hizmet verecek.

Kısa süre önce 7T ve 7T Pro modelleri kafa karıştıran bir şekilde 'Türkiye garantili' olarak ülkemizde de satışa sunulan OnePlus, kendi akıllı telefonlarını kullanan mobil oyunseverlere sunduğu Game Space uygulamasını şimdi tüm Android kullanıcılarına açtı ve Google Play Store'da yayınladı.

OnePlus'ın kendi akıllı telefon arayüzü olan OxygenOS'te ön yüklü olarak bulunan Game Space, cihazda yüklü olan tüm oyunların tek bir kütüphanede bulunmasını sağlıyor ve oyunlarla ilgili kullanıcılara bilgiler sunuyor.

Game Space, OnePlus telefonların oyun optimizasyonunu tüm Android telefonlara getiriyor

Ayrıca bu uygulamayı kullanarak oyun oynayan OnePlus sahipleri, uygulamanın özel optimizasyon hizmetinden de faydalanıyorlar ve oyun oynarken Android'in normalde sunacağından daha yüksek performans alabiliyorlar.

Eğer sizler de OnePlus'ın kendi telefonlarına ön yüklü olarak eklediği ve an itibarıyla da Google Play Store'da dayayınlanan Game Space uygulamasını edinmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.