OnePlus 7T ve 7T Pro, Türkiye'de Satışa Sunuldu

OnePlus'ın 2019 yılında çok konuşulan amiral gemisi telefonları 7T ve 7T Pro Türkiye pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz yılın telefonu olmasına rağmen yüksek fiyatlara sahip olan cihazların OnePlus Türkiye garantili olarak satışa sunulmuş olması ise kafalar karıştırdı.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan OnePlus'ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonları 7T ve 7T Pro modelleri Türkiye pazarındaki yerini aldı ancak ürün sayfasında yer alan bir detay kafaları karıştırdı.

OnePlus, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış bir şirket değil. Yani bu marka tarafından piyasaya sürülen akıllı telefonları satın aldığınızda servis ve garanti süreci ile ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Zaten OnePlus'ın akıllı telefonlarını Türkiye'de satın almak da hayli zor. Ancak şimdi, OnePlus'ın duyurulduğu dönem çok konuşulan amiral gemisi telefonları Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış gibi görünüyor. Üstelik satıcıların iddiasına göre OnePlus Türkiye garantisi ile...

OnePlus 7T ve 7T Pro'nun Türkiye garantili olması mümkün mü?

OnePlus, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye pazarına giriş yapmak istediğini zaten dile getirdi. Ancak bu istek sonradan unutuldu ve şirket, Türkiye pazarına giriş yapmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Dolayısıyla ülkemizde satışa sunulan OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro'nun Türkiye garantili olması çok da mümkün değil ve bir hata yapılmış gibi görünüyor. Ancak yine de konuyla ilgili resmi bir açıklamanın beklenmesi gerekiyor.

OnePlus 7T ve 7T Pro neler sunuyor?

OnePlus 7T'nin 6.5 inç büyüklüğünde 90 Hz'lik bir ekranı bulunuyor. Snapdragon 855+ işlemciden güç alan telefon bu gücü 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekliyor. 3.800 mAh kapasiteli bataryası bulunan akıllı telefonun 48 MP ana kamerası, 16 MP ultra geniş açılı kamerası ve telefoto kamerası bulunuyor. OnePlus 7T'de ayrıca Dolby Atmos ses teknolojisi de yer alıyor.

OnePlus 7T Pro'ya baktığımızda ise 6.67 inç büyüklüğündeki 90 Hz'lik ekranla karşılaşıyoruz. Yine Snapdragon 855+ işlemcinin güç verdiği cihazda 8 GB ya 12 GB'lik RAM seçenekleri bulunuyor ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı seçilebiliyor. 48 MP ana kamerası bulunan telefon, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve telefoto kameraya sahip. Bu da 7T Pro'nun kardeşiyle aynı donanım özelliğine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

OnePlus 7T teknik özellikleri

Ekran:6.5 inç, 90 Hz

İşlemci: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 8 MP

Batarya: 3.800 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı OxygenOS 10

OnePlus 7T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç, 90 Hz QHD+, Gorilla Glass 5

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+

RAM: 8GB/12GB

Depolama Alanı: 256 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 16 MP + 8 MP

Batarya: 4.025 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı OxygenOS 10

OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro fiyatı

Bugün itibarıyla ülkemizde satışa çıkarılan OnePlus 7T ve 7T Pro, sırasıyla 5.999 TL ve 8.999 TL fiyat etiketi ile bir e-ticaret sitesinde satışa sunulmuş durumda. Ürünün Türkiye pazarında tutunup tutunamayacağını ise ancak zaman gösterecek.