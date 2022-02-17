OnePlus Nord 2 CE Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus Nord 2 CE'yi duyurdu. Hiç de fena sayılmayacak özelliklere sahip akıllı telefon, 10 Mart itibarıyla piyasaya sürülecek. İşte OnePlus Nord 2 CE'nin özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Nord 2 CE"yi duyurdu. Hiç de fena olmayan özelliklere sahip akıllı telefon, fiyatıyla biraz tartışılacak olsa da rağbet görecek gibi görünüyor. Peki OnePlus'ın yeni akıllı telefonu tüketiciye neler vadediyor?

OnePlus Nord 2 CE, 6,43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, Gorilla Glas 5 korumasına sahip. Ayrıca parmak izi okuyucu sensör de ekranın altına yerleştirilmiş durumda. Telefonun ön kamerasının ise 16 MP çözünürlük sunduğunu belirtelim.

Karşınızda OnePlus Nord 2 CE

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 900 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 4.500 mAh kapasiteli bataryası ise 65 watt SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Bu yüksek şarj hızı, telefonun 0'dan yüzde 100'e 35 dakika civarında ulaşmasını sağlıyor. Telefonun Android 11 tabanlı OxygenOS 11.0 ile çalıştığını belirtelim.

OnePlus Nord 2 CE'nin arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile desteklenen kamera kurulumu, tüketicilere yeterli deneyimi sunacak gibi görünüyor.

OnePlus Nord 2 CE teknik özellikleri:

Ekran: 6,43 inç AMOLED, FHD+, 90 Hz

6,43 inç AMOLED, FHD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 RAM: 6 ya da 8 GB

6 ya da 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4.500 mAh (65 watt)

4.500 mAh (65 watt) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OxygenOS 11.0

Android 11 tabanlı OxygenOS 11.0 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

OnePlus, Nord 2 CE'nin 10 Mart itibarıyla Avrupa pazarındaki yerini alacağını duyurdu. Telefonun fiyatı ise 406 dolar olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.