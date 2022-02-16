Realme 9 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme 9 Pro ve Realme 9 Pro+ tanıtıldı. Genel olarak birbirlerinden farklı özelliklere sahip telefonlar, fiyatlarıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Serinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik net değil.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni akıllı telefon ile karşımıza çıktı. "Realme 9 Pro" ve "Realme 9 Pro+" olarak isimlendirilen akıllı telefonlar, en çok da fiyatlarıyla gündem olacaklar gibi görünüyor. Zira günümüz koşullarında orta ila üst segment aralığında sıkışıp kalan modeller, oldukça yüksek fiyatlara sahipler gibi görünüyor. Peki Realme'nin yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor?

Realme'nin yeni akıllı telefonlarından 9 Pro, 6,6 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekranla geliyor. Realme 9 Pro+'ta ise 6,4 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla karşılaşıyoruz. Her iki ekran da FHD+ çözünürlük sunarken Pro modelde 120 Hz, Pro+ modelde ise 90 Hz tazeleme oranı bulunması dikkatlerden kaçmıyor. Realme 9 Pro'nun parmak izi okuyucu sensörünün yan panele monte, Realme 9 Pro+'ın parmak izi okuyucu sensörünün ise ekran içine gömülü olduğunu söylemeden geçmeyelim. Her iki modelde de ekran deliğine yerleştirilmiş 16 MP ön kamera yer alıyor.

Karşınızda Realme 9 Pro

Realme 9 Pro, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 695 işlemciden alıyor. Bu güç; 8 GB'ye kadar LPDDR4x RAM, 128 GB UFS 2.2 depolama alanı ile destekleniyor. Realme 9 Pro Plus'ta ise Dimensity 920 işlemciyi destekleyen 6 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı görüyoruz. Her iki modelde de Android 12 tabanlı realme UI 3.0 arayüzü kullanılıyor. Bu arada; Realme 9 Pro'nun 5.000 mAh (33 watt hızlı şarj), Realme 9 Pro+'ın ise 4.500 mAh (60 watt hızlı şarj) kapasiteli bataryaya sahip olduğunu belirtelim.

Realme 9 Pro+'ın tasarımı ise şöyle

Realme'nin yeni akıllı telefonlarının arka kısımlarına baktığımızda, birbirlerinden kısmen ayrılan kamera kurulumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; Realme 9 Pro'da 64 MP ana arka kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Realme 9 Pro+'ta ise 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Realme 9 Pro+'ta OIS teknolojisinin bulunduğunu söylemek gerek.

Realme 9 Pro özellikleri:

Ekran: 6,6 inç FHD+, 120 Hz

6,6 inç FHD+, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.2)

128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (33 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (33 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı realme 3.0

Android 12 tabanlı realme 3.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Realme 9 Pro+ özellikleri:

Ekran: 6,4 inç FHD+, 90 Hz, AMOLED

6,4 inç FHD+, 90 Hz, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.2)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.500 mAh (60 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (60 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı realme 3.0

Android 12 tabanlı realme 3.0 Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Realme 9 Pro fiyatı:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 240 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 280 dolar

Realme 9 Pro+ fiyatı: