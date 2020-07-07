OnePlus Nord'un Çıkış Tarihi ve Etkinlik Detayları Açıklandı

OnePlus, bir süredir heyecanla beklenen yeni telefonu Nord ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda OnePlus Nord'un 21 Temmuz'da duyurulacağını ifade eden şirket, lansman etkinliğinin artırılmış gerçeklik desteğiyle gerçekleşeceğini açıkladı.

Akıllı telefon sektörünü yakından takip eden tüketicilerin gözü kulağı bir süredir OnePlus'ta. Şirketin bir süredir OnePlus Nord olarak isimlendirileceği belirtilen yeni telefonu, bugüne kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda tüketicileri heyecanlandırmayı başardı. Görünüşe göre OnePlus ekibi, hayranlarını heyecanlandırmaya devam edecek çünkü gelen son açıklamalar, OnePlus Nord'un tanıtım tarihini ve düzenlenecek etkileyici etkinliği ortaya koyuyor.

OnePlus'ın bugün yaptığı açıklamalara göre büyük bir heyecanla beklenen Nord, 21 Temmuz'da etkileyici bir etkinlikte duyurulacak. Bu etkinlik, bugüne kadar alıştığımız lansman etkinliklerindense bir hayli farklı olacak. İsteyen her tüketicinin dahil olabileceği lansman etkinliği, benzeriz bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak. Yani tüketiciler, artırılmış gerçekliğin nimetlerinden faydalanarak OnePlus Nord ile tanışma imkanı yakalayacaklar.

OnePlus Nord için mobil uygulama oluşturuldu

OnePlus ekibi, yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu için bir mobil uygulama oluşturdu. "Nord Launch" olarak isimlendirilen bu uygulama, yaklaşmakta olan telefonla tanışmamızı sağlayacak. Şirket, uygulama içerisinden telefonun tanıtılmasını sağlayacak ve destekleyen cihazlar, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle bu akıllı telefonun tüm detaylarını inceleme imkanı yakalayacaklar. OnePlus, bugüne kadar pek denenmemiş bir şey yaparak tüketicileri kendine hayran bırakmak istiyor gibi görünüyor.

OnePlus, bugüne kadar yeni telefonu ile ilgili detaylı bilgi vermedi. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar ve yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonla ilgili önemli bilgiler verdi. Örneğin bu akıllı telefonun 5G destekli Snapdragon 765 işlemciden güç alacağı ve en az 6 GB RAM ile donatılacağı konuşuluyor. Hatta bazı kaynaklara göre bu akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip olan bir varyantı da bulunacak.

OnePlus'ın yeni telefonu Nord için oluşturduğu mobil uygulama, an itibarıyla hem App Store hem de Google Play Store aracılığıyla indirilebiliyor. Eğer sizler de bu uygulamayı daha şimdiden indirmek ve OnePlus Nord heyecanına şimdiden dahil olmak isterseniz, akıllı telefonunuzun uygulama mağazasına gidip, "Nord Launch" araması yapabilirsiniz.