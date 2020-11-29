OnePlus Nord SE'yle Gelmesi Beklenen 65 W Şarj Aleti Gözüktü

OnePlus'ın yeni Nord SE modeliyle birlikte sunması beklenen 65 W'lık yeni şarj aleti bugün TUV Rheinland'da gözüktü. Sertifika almayı başaran şarj aleti, 15 W'lık şarj desteğine de sahip durumda.

2020 yılı, akıllı telefon üreticisi OnePlus için oldukça önemli bir yıldı. Şirket, bu yıl yalnızca amiral gemisi akıllı telefon üreticisi olmaktan çıkmış, orta segment kullanıcılara da hitap etmeye başlamıştı. İlk olarak temmuz ayında OnePlus Nord ile başlayan bu serüven, geçtiğimiz ay tanıtılan Nord N100 ve N10 5G ile devam etmişti.

Son çıkan haberlere göre OnePlus, orta segment kullanıcılara 2021 yılında da hitap etmeye devam edecek. Şirketin 2021 yılında bu hedefinde çıkaracağı ilk telefonsa OnePlus Nord SE modeli olacak. Telefon, iddialara göre 2021 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarıyla buluşacak.

OnePlus'ın 65 W hızlı şarj destekli yeni şarj aleti ortaya çıktı:

OnePlus'ın yine iddialı olmasını beklediğimiz OnePlus Nord SE, bugün TUV Rheinland'dan aldığı yeni bir sertifikayla karşımıza geldi. Sertifika, OnePlus'ın yeni bir şarj cihazına aitti. Şirketin bu şarj cihazı 65 W hızlı şarj desteğine sahip olarak gözüküyordu. Bu da gözleri OnePlus Nord SE'ye çevirdi.

TUV Rheinland'da yer alan detaylara göre OnePlus'ın yeni şarj aleti hem 15 W hem de 65 W şarj desteğine sahip olacak. Bu sertifikayla birlikte doğan yeni iddialara göreyse OnePlus'ın yeni telefonu Nord SE, 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca telefon, OnePlus Nord'a göre bazı iyileştirmelere de ev sahipliği yapacak.

OnePlus Nord SE, iddialara göre 4.500 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Telefonun işlemci kısmındaysa bizi yeniden Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisi karşılayacak. Telefonun ekranı, sahip olacağı 90 Hz ekran tazeleme hızıyla oldukça pürüzsüz bir deneyim sunacak.

OnePlus'ın Nord SE'yi ne zaman tanıtacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak beklentiler şirketin yeni telefonunu mart ayında tanıyacağı yönünde. Ayrıca telefon, yeni OnePlus 9 serisiyle birlikte de tanıtılabilir. Zira OnePlus Nord'un da ilk etapta OnePlus 8 serisiyle tanıtılması planlanıyordu ancak COVID-19 bunun önüne geçmişti.