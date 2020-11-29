Samsung, Bixby Voice ile Tuş Kilidi Açmayı Geri Getiriyor

Teknoloji devi Samsung, yeni çıkan bir habere göre Galaxy S21 serisiyle birlikte Bixby Voice ile tuş kilidi açma özelliğini yeniden kullanıma sunacak. Şirket, daha önceki modellerinde bu özelliğe yer veriyordu ancak özellik kaldırılmıştı.

Günümüzde akıllı telefonumuzun tuş kilidini açmak için birden fazla yol bulunuyor. Kullanıcılar, kendi tercihlerine göre tuş kilidinin parmak izi okuyucusuyla, yüz taramasıyla, şifreyle, PIN'le veya bir desenle açılmasını sağlayabiliyor. Ancak Samsung, tuş kilidine yeni bir çözüm getirmeyi düşünüyor.

Güney Koreli teknoloji devinin sunacağı yeni özellik, aslında tam olarak yeni olmayacak. Zira şirket, bu özelliği daha önce de akıllı telefonlarında sunmuş ancak kaldırmıştı. Bahsettiğimiz özellik Bixby Voice kullanarak tuş kilidi açmaktı. Son haberlere göre Bixby ile tuş kilidi açmak önümüzdeki yıldan itibaren Samsung telefonlarda yer alacak.

Bixby Voice ile tuş kilidi açma geri geliyor:

SamMobile'ın haberine göre Bixby Voice ile tuş kilidi açma özelliği, Galaxy S21 serisiyle birlikte çıkış yapacak OneUI 3.1 sürümünde sunulacak. Özellik, daha önceki versiyonlarda telefona 'Hi Bixby' diyerek tuş kilidi açmamızı sağlıyordu. Yeniden hayatımıza dönecek bu özellik muhtemelen yine aynı şekilde çalışacak.

Bixby Voice ile akıllı telefonunuzun tuş kilidini açmak elbette bazı kullanıcılara güvensiz gelecektir. Ancak bu özellik elimizi telefona götüremediğimiz veya yüzümüzü gösteremediğimiz durumlarda fazlasıyla işe yarayan bir özellik olabilir. Ayrıca Samsung'un pek de kullanılmayan Bixby'si daha fazla kullanılabilir.

Bu özelliği uzun süre sonra ilk kez göreceğimiz Samsung Galaxy S21 serisininse ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak daha önce ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, yeni akıllı telefon serisini ocak ayında tanıtmayı planlıyor. Tabii bunun bir iddia olduğunu unutmamak gerekiyor.