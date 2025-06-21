OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bir yapıdan teknoloji devine dönüşümü, belgeler ve grafiklerle desteklenen kapsamlı bir raporda ele alındı. Raporu hazırlayan ekip, çalışmanın tamamen bağımsız olduğunu ve hiçbir rakip firmadan destek almadıklarını özellikle vurguladı. OpenAI ise raporla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

OpenAI'ın geçirdiği dönüşüm artık daha net: Şirketin yıllar içindeki değişimi, bağımsız iki kuruluş tarafından hazırlanan kapsamlı bir raporla mercek altına alındı. Yönetim yapısından çıkar ilişkilerine, güvenlik politikalarından şirket içi dengelere kadar pek çok detay interaktif grafiklerle desteklenerek paylaşıldı.

OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarı olarak başladığı yolculuğun, dev bir teknoloji şirketine evrilişi bu raporda adım adım ortaya konuyor. Raporun arkasında ise The Midas Project ve Tech Oversight Project isimli iki bağımsız sivil toplum kuruluşu var.

OpenAI’ın iç yapısı, yeniden yapılanma planlarıyla birlikte gün yüzüne çıktı

Yaklaşık 50 sayfalık etkileşimli içerikte, OpenAI’ın iç yapısı, yönetim kadrosu, yatırım bağlantıları ve yeniden yapılanma süreci detaylı şekilde ele alınıyor. Raporda; şirket belgeleri, dava dosyaları, basında yer alan haberler ve açık mektuplar gibi farklı kaynaklardan toplanan bilgiler kullanılmış. Ayrıca CEO Sam Altman’ın dolaylı yoldan ilişkili olduğu şirketlerin bir listesi de paylaşılmış. Bu şirketlerin bir kısmı OpenAI ile doğrudan iş ortaklığı ya da tedarik bağlantısına sahip.

Raporda özellikle OpenAI’ın ilk yıllarda ortaya koyduğu vizyonla, bugün geldiği nokta arasındaki farklara dikkat çekiliyor. Hazırlayan ekip, çalışmanın tamamen bağımsız olduğunu ve hiçbir rakip firmadan destek almadıklarını da özellikle vurguluyor. OpenAI ise raporla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Raporun detaylı hâline erişmek için bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.