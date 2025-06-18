OpenAI patronu Sam Altman, Meta'nın OpenAI çalışanlarına kendi şirketlerine katılmaları için 100 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, bazı çalışanlarının Meta’dan 100 milyon dolara varan teklifler aldığını ama buna rağmen kimsenin şirketten ayrılmadığını söyledi.

Sam Altman, kardeşi Jack’in podcast’ine konuk oldu ve Meta’nın ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’a karşı rekabetçi tavrını anlayışla karşıladığını ancak şirketin "inovasyon konusunda çok da parlak olmadığını" düşündüğünü söyledi.

Sam Altman'a göre yıllık toplam kazanç teklifi daha yüksekmiş

Meta, son dönemde yapay zekâ yatırımlarını artırıyor. Geçtiğimiz günlerde Scale AI adlı girişimin %49’unu satın almak için 14 milyar dolar harcayan şirket, görünüşe göre yüklü miktarda rakamları da OpenAI çalışanları için ayırmış ama başarılı olamamış. Üstelik Sam Altman’a göre yıllık toplam kazanç teklifleri bu rakamın da üzerinde.

Ancak Sam Altman, OpenAI’deki ekibinin para için değil, daha büyük bir amaç için çalıştığını söylüyor. Şirketin "süper zekâ" üretme misyonunun onları motive ettiğini ve bu kültürün kolay kolay başka yerde bulunamayacağını belirtiyor. Sam Altman konuyla ilgili olarak “İnsanlar burada kalıyor çünkü yapmak istediklerimiz sıradan şeyler değil.” diyor.

Kısacası yapay zekâ sadece makineleri değil, sektördeki büyük patronları da ciddi şekilde harekete geçirmiş durumda ve gelecekte iş gücünün de yapay zekâya kayacak olması nedeniyle yapay zekâyı eğitenler ve bu alanda uzman kişilerin kazanacağı miktarlar daha da artacak gibi.

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