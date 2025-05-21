OpenAI, tarihinin en büyük satın alımını gerçekleştirerek efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive'in girişimini satın aldığını duyurdu.

OpenAI, tarihindeki en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirerek Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'in yapay zekâ girişimi "io"yu yaklaşık 6,5 milyar dolara bünyesine kattı.

İlk etapta satın almanın 500 milyon dolarlık bir anlaşma olacağı konuşulsa da gerçek rakamlar bu tahminin çok ötesine geçti. Bloomberg’e göre OpenAI anlaşmanın 5 milyar dolarlık kısmını doğrudan öz sermaye olarak ödedi. Kalan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tutar ise yıl sonunda ödenecek.

6,5 milyar dolarlık tarihi satın alım

Bu gelişme, OpenAI’ın şimdiye kadarki en büyük satın alması olmasının yanı sıra, şirketin yalnızca yazılım değil donanım üretiminde de ciddi adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor. Anlaşma, gerekli yasal onayların ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak.

Anlaşmayla birlikte OpenAI, aralarında donanım mühendisleri, yazılım geliştiriciler ve üretim uzmanlarının bulunduğu 55 kişilik bir ekibi de kadrosuna katacak. Bu ekip, Jony Ive ve OpenAI CEO’su Sam Altman’ın hayalini kurduğu yeni nesil yapay zekâ cihazlarının geliştirilmesinde kritik rol oynayacak.

"Dünyanın en havalı teknolojik ürünü" geliyor

OpenAI'ın yayınladığı 9 dakikalık videoda Altman ve Ive, iş birliğinin nasıl başladığını ve gelecek vizyonlarını anlattı. Videoda, piyasaya sürülmesi 2026'yı bulabilecek gizemli bir cihazdan sıkça söz edildi. Altman, cihazın bir prototipini eve götürüp denediğini ve bunun “dünyanın en havalı teknolojik ürünü” olabileceğini söylüyor.

Cihazın tam olarak ne olduğu bilinmese de sesli asistan odaklı bir ürün olabileceği yönünde söylentiler var. Şimdilik daha fazla detay öğrenmek için OpenAI'ın resmî duyurularını beklemekten başka çaremiz yok.