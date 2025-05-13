OpenAI, yapay zekânın sağlık alanındaki performansını ölçmek amacıyla çok uluslu bir doktor ekibiyle HealthBench’i hayata geçirdi.

OpenAI, sağlık alanında yapay zekâ modellerinin ne kadar işe yaradığını ölçebilmek adına yeni bir sistem üzerinde çalışıyordu. Şirket, çalışmalarının sonucunda yapay zekâyı sağlık sistemine entegre edecek yeni HealthBench'i resmen duyurdu.

HealthBench’in en dikkat çekici yanlarından biri de küresel bir iş birliğiyle geliştirilmiş olması. Tam 60 farklı ülkeden 262 doktorun katkısıyla oluşturuldu. Üstelik bu isimler arasında bir Türk hekim de yer alıyor.

HealthBench projesinde Türk bir hekim de yer aldı

HealthBench, kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlandı. HealthBench, yapay zekâ ile bir hasta ya da sağlık çalışanı arasında geçebilecek 5.000 adet çok adımlı konuşma senaryosu içeriyor. Üstelik bu konuşmalar sadece kısa cevaplardan ibaret değil; birden fazla mesaj içeren, farklı dillerde hazırlanmış ve gerçek hayattaki senaryoları andıran detaylı diyaloglardan oluşuyor. Yeni sistem sayesinde ise yapay zekâ modellerinin gerçek hayatta karşılaşılabilecek karmaşık sağlık durumlarına ne kadar doğru ve etkili yanıtlar verdiği test edilecek.

OpenAI ise modellerin bu konuşmalara verdiği yanıtları GPT-4.1 tabanlı bir sistemle puanlıyor olacak. Yeni sistem sadece doğru bilgi verilip verilmediğine değil, aynı zamanda yanıtın ne kadar anlaşılır ve kullanıcıyla uyumlu olduğuna da bakacak. Acil durumlar, sağlık verisi yönetimi ve hasta iletişimi gibi farklı senaryolar içeren örnekler, OpenAI’nin internet sitesinde erişime açılmış durumda.

HealthBench projesinde katkısı bulunan isimlerden biri de Türkiye’den Doç. Dr. Pamir Çerçi oldu. Projeye ilişkin görüşlerini paylaşan Çerçi, “Dünya çapındaki hekimlerle birlikte, OpenAI’ın HealthBench’ine katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu, yapay zekânın gerçek sağlık zorlukları karşısındaki performansını değerlendirmek ve ilerlemeyi nasıl ölçtüğümüzü şekillendirmemize yardımcı olmak için benzersiz bir fırsattı.” ifadelerini kullandı.

HealthBench, sağlık alanında yapay zekânın ne kadar işe yaradığını sadece ölçmekle kalmayacak aynı zamanda nasıl daha iyi hâle getirilebileceği konusunda da yön göstereceğe benziyor.