OpenAI, şirketin yeni ve alanında en iyisi olduğunu iddia ettiği kodlama ajanı Codex'i tanıttı. Peki Codex-1 ilk olarak hangi kullanıcılara sunulacak?

OpenAI, yazılım sektöründe devrim yaratabilecek yeni ve en güçlü yapay zekâ kodlama ajanı Codex’in araştırma önizlemesini duyurdu. Bu yeni araç, şirketin ileri düzey muhakeme modeli o3'ün yazılım görevleri için özel olarak optimize edilmiş bir versiyonu olan Codex-1 ile çalışıyor.

Codex-1’in temelde daha hatasız kod üretimi, talimatlara yüksek uyumluluk ve hedefe ulaşana kadar kodu yinelemeli olarak test etme yetenekleriyle öne çıkıyor. Yani istediğiniz projenin kodlarını tekrar tekrar kontrol etmesi için yapay zekâyı uyarmanıza gerek yok. Codex-1 size kusursuza yakın sonucu vermek için ne yapması gerektiğini biliyor.

Codex tam olarak nasıl çalışıyor?

Codex, bulutta çalışan sanal bir bilgisayarda faaliyet gösteriyor ve GitHub entegrasyonu sayesinde projelerle önceden yüklenmiş bir çalışma ortamı sunabiliyor. OpenAI'a göre bu yeni ajan; özellik geliştirme, hata düzeltme, test çalıştırma ve kod tabanıyla ilgili soruları yanıtlama gibi işlemleri 1 ila 30 dakika arasında tamamlayabiliyor. Codex-1 ChatGPT’ye entegre şekilde çalışacak ve kullanıcılar doğrudan kenar çubuğundan kullanabilecek.

Kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmadan arka planda çalışan Codex, aynı anda birden fazla yazılım mühendisliği görevini yürütebiliyor. Şimdilik yalnızca ChatGPT Pro, Team ve Enterprise abonelerine sunulan araç, yakın gelecekte Plus ve Edu kullanıcılarına da sunulacak.

İleriki aşamalarda kullanımı oldukça sınırlı olacak

OpenAI, ilk etapta kullanıcılara "cömert bir erişim" sunacağını ancak ileriki aşamada sınırlamalar uygulanacağını açıkladı. Codex-1'i daha fazla kullanmak isteyenler için ileride ek kredi satın alma seçeneği de sunulacak.

Bu yeni yapay zekâ ajanı, OpenAI’ın sadece sohbet botlarıyla sınırlı kalmak istemediğinin bir göstergesi. Codex, video üretim aracı Sora, araştırma ajanı Deep Research ve web tarayıcısı Operator gibi yeni araçlarla birlikte şirket ChatGPT’yi bir süper platforma dönüştürmeyi hedefliyor.