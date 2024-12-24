Microsoft'un yapay zekâ için OpenAI'dan uzaklaşmaya başladığı ortaya çıktı. Şirket, 365 Copilot'ta kendi yapay zekâ modellerini kullanacak. Microsoft, bu gelişmeyi doğruladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi OpenAI, uzun zamandır ortaklar. Hatta OpenAI'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi de Microsoft. Ancak gelen son haberler, Microsoft'un OpenAI'dan uzaklaşmaya karar verdiğini gözler önüne seriyor.

Reuters'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre Microsoft, yeni yapay zekâ modelleri için kolları sıvadı. Kaynaklar, yeni yapay zekâ modellerinin başta 365 Copilot olmak üzere çeşitli hizmetlere entegre edileceğini söylüyorlar. OpenAI'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken Microsoft, söz konusu iddiaları doğruladı. Bir sözcü, ürün ve hizmete bağlı olarak bazen OpenAI'ın bazen de Microsoft'un yapay zekâ modellerinin kullanılabildiğini belirtti.

Peki Microsoft, neden OpenAI'dan uzaklaşıyor?

Reuters kaynaklarına göre Microsoft'un OpenAI modellerinden uzaklaşmak istemesinin temel nedeni, maliyet ve hız endişeleri. Tabii işin bir de farklılaşma boyutu var. Microsoft'un özellikle de kurumsallara OpenAI'dan daha farklı bir deneyim sunabilmesi ve bunu daha ucuza yapması, önemli bir tercih nedeni olacaktır.

Bu arada; Microsoft'un bu konuyu çok önemsediği de söylentiler arasında yer alıyor. Çünkü kaynağa göre Microsoft'un OpenAI'dan uzaklaşma hamlesi, bizzat CEO Satya Nadella tarafından takip ediliyormuş. Bakalım Microsoft'un yapay zekâ atılımları, sektörü nasıl etkileyecek.