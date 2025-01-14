OpenAI’ın o1 modelinin farklı dillerde yanıt vermesi, yapay zekâ dünyasında tartışmalara yol açtı. Sebebi hâlâ netleşmedi.

OpenAI, yapay zekâ dünyasında yeni bir adım attı ve akıl yürütme yeteneği olan ilk yapay zekâ modeli olan o1’i kullanıma sundu. Ancak o1 modelinin farklı dillerde "düşünmeye" başlaması dikkatleri üzerine çekti.

O1, verilen bir problem üzerine "düşünme" sürecine başladığında, çözüm adımlarını beklenmedik bir dilde yapmaya başladığı ortaya çıktı. Sorulan soru İngilizce olsa da o1'in yanıtını bazen Çince, Farsça gibi dillerde verdiği paylaşıldı. Yaşanan bu durum modelin çalışma prensibi hakkında çeşitli soru işaretlerine yol açtı.

Eğitim verileri mi, çözüm stratejisi mi?

Bazı yapay zekâ uzmanları, o1’in eğitim verilerinde çok sayıda Çince karakter içeren içeriklerin bulunduğunu ve bunun modelin dil tercihlerinde etkili olabileceğini belirtti. Ancak, diğer bir görüş ise o1’in çözüm arayışında dil fark etmeksizin her zaman en verimli çözümü sunmak için en uygun dili kullandığını savunuyor.

O1’in farklı dillerde "düşünmesi", modelin eğitim sürecindeki etiketleme verileri veya çözüm odaklı dil tercihleriyle ilgili olabileceği söyleniyor. Ancak bu duruma dair kesin bir açıklama yapılmadığı için konu yapay zekâ alanında hâlâ tartışmalı bir mesele olarak gündemde kalmaya devam ediyor.