OpenAI'ın paylaştığı yeni iş ilanları ile robotik projeleri ortaya çıktı. Şirket, yapay zekâ ve sensörlerle donatılmış robotlar geliştirmeyi planlıyor.

OpenAI, robotik departmanını yeniden kurarak bu alandaki yeni projelerini duyurdu. Şirket, yayımladığı iş ilanlarıyla bu adımını doğrularken robotik alanındaki hedeflerini de net bir şekilde ortaya koymuş oldu. OpenAI, kendi robotlarını geliştirme sürecine girerken, bu robotlar için özel sensörler tasarlamayı planlıyor.

Yeni yayımlanan iş ilanlarına göre OpenAI'ın robotik ekibi, insan benzeri zekâya sahip ve dinamik gerçek dünya koşullarında çalışabilen robotlar geliştirmeye odaklanacak. İlanlar aracılığıyla bu robotların gelecekte daha geniş kullanım alanlarına hitap edecek şekilde tasarlanacağı ortaya çıktı.

Robotların seri üretimi için mühendis arayışına girdi

OpenAI’ın geliştireceği robotlar, şirketin yapay zekâ modelleriyle entegre çalışacak ve özel sensörler ile hesaplama bileşenleriyle donatılacak. Bu robotlar yalnızca yazılım değil, aynı zamanda özel donanım sistemlerine de sahip olacak. Şirket, robotların fiziksel kısıtlamalarına uygun şekilde yüksek seviyede yapay zekâ entegrasyonu sağlamayı hedefliyor. Yayımlanan iş ilanları, robot prototiplerinin test edilmesi için sözleşmeli çalışanlar arandığını ve robotların kolları olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğunu gösteriyor.

OpenAI'ın bu adımı şirketin gelecekte bu robotları seri üretime sokmayı planladığını ortaya çıkardı. Şirket, projeyi daha da büyütmek amacıyla, yüksek hacimli mekanik sistem tasarımı konusunda deneyimli mühendisler aradığını duyurdu.