OpenAI, O3 ve O3-Mini modellerini tanıttı. Yapay zekâ performansını üç kat artırarak güvenlik önlemleriyle birlikte yeni bir dönemi başlatıyor.

OpenAI, yapay zekâ alanındaki en yeni gelişmelerinden birini duyurdu. OpenAI, yapay zekâ alanında yeni o3 model ailesini tanıttı.

OpenAI, 12 günlük etkinliğinin sonunda, o1 modelinin yerini alacak o3 ve o3-mini'yi duyurdu. OpenAI’nin yeni o3 model ailesi, o1'in mantıksal düşünme yeteneklerini bir adım daha ileriye taşıyor.

O3 ve O3-Mini üç kat daha hızlı olacak

OpenAI'nin o3 modeli, özellikle mantıksal çıkarım yetenekleriyle dikkat çekiyor. O1 modeline kıyasla, karmaşık matematiksel hesaplamalar, ileri düzey bilimsel sorular ve kodlama gibi alanlarda üç kat daha iyi performans sergiliyor olduğu belirtildi. O3 ve o3-mini, daha başarılı sonuçlar elde etmek için tasarlandı. OpenAI, bu riskleri azaltmak için "deliberative alignment" adı verilen yeni bir yöntem kullanarak modeli güvenli hale getirmeye çalıştığını açıkladı.

O3 ve o3-mini, şu an için genel kullanıma sunulmuş değil. Ancak güvenlik araştırmacıları, önizleme sürümüne erişim için başvuruda bulunabiliyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, bu modellerin 2025'in ocak ayında kullanıma sunulacağını ve özellikle ChatGPT Plus ve Pro abonelerine öncelikli olarak sunulacağını duyurdu. O3'ün tanıtılması ile birlikte rakip firmalar da benzer mantıksal düşünme modelleri geliştirmeye başladı.