Microsoft, Windows 11'in görev çubuğunda yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, Windows 11 bilgisayarların Mac'e benzemesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'de yeni bir özelliği test etmeye başladı. Görev çubuğu içerisinde yer alan bu yeni özellik, Windows 11 bilgisayarların Mac kullanıyor hissiyatı yaşatmasını sağlayacak.

Mac kullanıcıları bilirler, görev çubuğunda bulunan uygulamaların simgelerinin boyutlarını değiştirilebilir. Ancak Windows için bu durum söz konusu değildir. İşte test edilen yeni özellik, bu durumun değişmesini sağlayacak gibi görünüyor. Windows 11 kullanıcıları da tıpkı Mac bilgisayarlarda olduğu gibi simge boyutunu değiştirebilecek, hatta buradaki durumu özelleştirebilecekler.

Windows 11'in yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Windows 11 kullanıcıları, görev çubuğunda yer alan uygulama simgeleri, kalıcı olarak küçültülebilecek. Kullanıcılar, eski simge boyutlarını kullanabilecekleri gibi görev çubuğunun dolması hâlinde simgelerin otomatik olarak küçültülmesini de tercih edebilecekler.

Windows 11 Insider Preview Build 26120.3671 sürümü kapsamında test aşamasına gelen yeni özelliğin son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor. Hatta Microsoft, bu özelliği kararlı sürüme ulaştırmayabilir. Neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.