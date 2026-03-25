OpenAI'ın Sora Uygulaması Kapatılıyor (Daha Türkiye'ye Bile Gelmemişti)

OpenAI'ın altı ay önce büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Sora uygulaması alınan ani bir kararla kapatılıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü ve “yapay zekânın TikTok’u” olarak anılan Sora uygulamasını kapatma kararı aldı. Henüz altı ay önce dikkat çekici bir lansmanla kullanıcıların karşısına çıkan platform, beklenen ilgiyi sürdüremedi ve artan maliyetlerin altında ezildi.

İlk dönemlerinde davetiye sistemiyle büyük merak uyandıran Sora, Kasım ayında 3,3 milyon indirmeye ulaşarak zirve yaptı ancak bu ilgi kısa sürdü. Şubat 2026 itibarıyla indirme sayısı 1,1 milyona kadar düştü. Buna karşılık, OpenAI’ın amiral gemisi olan ChatGPT yaklaşık 900 milyon aktif kullanıcıyla devasa bir kitleye hitap etmeye devam ediyor. Bu tablo, Sora’nın bağımsız bir platform olarak sürdürülebilir olmadığını açıkça ortaya koyan gerçeklerden.

Deepfake kaosu ve telif krizleri

Sora’nın sonunu getiren en önemli etkenlerden biri ise kontrolsüz içerikler oldu. Platformda Martin Luther King Jr., Robin Williams ve hatta OpenAI CEO’su Sam Altman gibi isimlerin sahte videoları hızla yayıldı. Bu deepfake içerikler, ciddi etik ve güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Bunun yanında kullanıcıların Mario, Naruto Uzumaki ve Pikachu gibi telifli karakterleri izinsiz ve uygunsuz içeriklerde kullanması, şirketi hukuki açıdan zor durumda bıraktı.

1 milyar dolarlık Disney anlaşması da iptal oldu

Yaşanan telif sorunlarını çözmek adına The Walt Disney Company ile yapılan 1 milyar dolarlık yatırım ve lisans anlaşması da bu karardan nasibini aldı.

Anlaşma kapsamında Marvel, Pixar ve Star Wars karakterlerinin platformda yasal olarak kullanılması planlanıyordu ancak Sora’nın kapatılmasıyla birlikte bu dev iş birliği de resmen iptal edildi.

Sora aslında tam olarak bitmedi

Her ne kadar Sora uygulaması kapanıyor olsa da teknoloji tamamen rafa kaldırılmıyor. OpenAI, daha gelişmiş olan “Sora 2” modelini ChatGPT içerisine entegre ederek yoluna devam etmeyi planlıyor.

