CapCut Kullanıcılarına Müjde: Son Dönemin Popüler Modeli Seedance 2.0, CapCut'a Geldi!

En çok kullanılan edit programlarından CapCut'a son dönemin popüler modeli Seedance 2.0 eklenmiş durumda.

CapCut, yeni nesil yapay zekâ modeli Dreamina Seedance 2.0’ı platformuna entegre etmeye başladı.

Dreamina Seedance 2.0, kullanıcıların sadece birkaç metin, görsel ya da referans video ile yüksek kaliteli video ve ses içerikleri oluşturmasına olanak tanıyor. Basit fikirleri bile profesyonel düzeyde içeriklere dönüştürebilen sistem, özellikle içerik üreticileri, küçük işletmeler ve freelancer’lar için büyük kolaylık sağlıyor.

Seedance 2.0'ın öne çıkan özellikleri:

Metin komutlarını yüksek doğrulukla anlamlandırma

Gerçekçi ışık, hareket ve doku oluşturma

Video ve ses senkronizasyonunu otomatik yapabilme

Karmaşık sahneleri ve fiziksel hareketleri başarılı şekilde işleme

Yeni model, hem amatör kullanıcılar hem de profesyoneller için içerik üretimini hızlandırıyor. Özellikle fikir aşamasındaki projeleri hızlıca test etmek isteyenler için güçlü bir araç diyebiliriz.

Erişime açıldı mı?

Dreamina Seedance 2.0 şu anda belirli ülkelerdeki ücretli kullanıcılar için kademeli olarak erişime açılmış durumda.

Önümüzdeki süreçte ise daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.