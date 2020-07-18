Hong Kong merkezli bir akıllı telefon üreticisi olan Infinix Mobile, yeni akıllı telefonu Infinix Smart 4 Plus için bir tanıtım posteri yayınladı. Yayınlanan posterde, cihazın 6.000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağı açıklandı.

Son olarak Infinix Hot 9 adını verdiği akıllı telefon modelini çıkaran akıllı telefon üreticisi Infinix, 21 Temmuz tarihinde Hindistan'da Infinix Smart 4 Plus'ı çıkaracak. Şirketin çıkaracağı yeni telefon, sonunda 'Plus' ibaresi bulunsa da bütçe dostu bir model olacak.

Şirket, Hindistan'da satışa çıkaracağı yeni telefonu için yeni bir tanıtım posteri yayınladı. Şirket tarafından yayınlanan posterle birlikte hem cihazın tasarımı hem de bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Bu posterde öne çıkan özelliklerden bir tanesi bataryaydı.

Infinix Smart 4 Plus, 6.000 mAh bataryaya sahip olacak

Yukarıdaki posterden de görebileceğiniz üzere Infinix Smart 4 Plus, tam 6.000 mAh gücünde bir bataryayla birlikte kullanıcılara sunulacak. Şirketin iddiasına göre bu devasa batarya 23 saat video oynatma, 44 saat müzik dinleme, 15 saat oyun oynama, 23 saat internette gezinme, 38 saat 4G konuşma süresi sunabiliyor. Şirketin iddiasına göre telefonun bekleme modundaki batarya ömrü ise 31 gün.

Cihaz, HD+ çözünürlüklü, çentikli bir ekranla kullanıcılara sunulacak. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemciden gücünü alacak olan telefonda 3 GB RAM bulunacak. Android 10 işletim sisteminin kullanıldığı telefonda şirketin geliştirdiği kullanıcı ara yüzü yer alacak.

Telefonun arka tarafına bakıldığında üçlü bir kamera modülünün yer aldığı görülüyor. Dikey şekilde yerleştirilen bu modülde 3 kameraya LED flaş eşlik ediyor. Ayrıca parmak izi okuyucu sensör de telefonun arka tarafında bulunuyor.