OPPO, Orta Segment Telefonu A73'ü Türkiye'de Satışa Sundu

OPPO, orta segment yeni telefonu A73'ü Türkiye pazarında satışa sundu. Snapdragon 662'den güç alan telefon, tüm teknik özellikleriyle ön plana çıkmayı başaracak türden. Üstelik bu akıllı telefonun fiyatı da tüketicilerin makul karşılayacakları seviyede.

Son dönemlerin ses getirmeyi başaran teknoloji şirketlerinden OPPO, yeni sayılabilecek modellerinden "A73"ü Türkiye pazarında satışa sundu. Uygun sayılabilecek bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapan cihaz, orta segment telefon arayışında olan tüketiciler için sağlam bir alternatif olacak gibi görünüyor.

OPPO'nun yeni akıllı telefonu, 6,44 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Çentikli yapıdaki bu ekran, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı bünyesinde taşıyor. Minimal boyutlarda çerçevelere sahip olan A73, tüketiciler için oldukça geniş bir ekran görüş alanı sunuyor. Ayrıca bu akıllı telefon, tasarım açısından da keskin hatlarıyla az da olsa iPhone 12'yi andırıyor.

OPPO A73 işte böyle görünüyor

Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemciden güç alan telefon, 4 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı kapasitesine sahip. Ayrıca tüketiciler, bu akıllı telefona 256 GB'ye kadar da microSD kart takabiliyorlar. 4015 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon, 30W VOOC teknolojisi ile sadece 56 dakikada tam şarj oluyor. Ayrıca telefonun sahip olduğu ColorOS arayüzü, OPPO A73'ün bataryasını daha verimli hale getirmek için bazı yazılımsal özellikler sunuyor.

OPPO'nun Türkiye'ye getirdiği yeni telefonu, kamera özellikleri açısından da tatmin edecek türden. 64 MP ana kameraya sahip olan telefonun 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamerası bulunuyor. Kullanıcılar, bu kamera kurulumunu kullanarak iyi sayılabilecek düzeyde fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirebilecekler.

OPPO A73 teknik özellikleri

Ekran: 6,44 inç FHD+, AMOLED

6,44 inç FHD+, AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4,015 mAh (30W VOOC teknolojisi)

4,015 mAh (30W VOOC teknolojisi) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.2

Tüm bu özelliklere sahip olan OPPO A73, an itibarıyla Türkiye'deki perakendeciler ve e-ticaret platformları üzerinden satın alınabiliyor. Telefonun satış fiyatı ise 2,899 TL olarak açıklandı.