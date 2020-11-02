OPPO, yeni kablosuz hoparlörünü Türkiye pazarında satışa sundu. Etkileyici özelliklere sahip olan ürün, yeşil ve pembe renklerde satın alınabiliyor. OPPO, yeni ürününü Avrupa'dan önce Türkiye'ye getirdiğini söylüyor.

Son dönemlerin popüler teknoloji şirketlerinden OPPO, Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu kez de yeni kablosuz hoparlörünü ülkemize getiren şirketin etkileyici özelliklere sahip ürünü, Türkiye pazarındaki yerini almış durumda.

OPPO'nun ülkemizde satışa sunduğu kablosuz hoparlör, sadece 160 gram ağırlığı ile taşınabilir bir yapıya sahip. Sahip olduğu Bluetooth 5.0 desteği ile hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu çalışabilen hoparlör, sadece 3 saatlik şarjla da 8 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. 10 metreye kadar kablosuz bağlantı menziline sahip olan hoparlör, ekranındaki LED saat göstergesiyle de şık bir tasarım sunuyor.

OPPO'nun yeni kablosuz hoparlörü işte böyle görünüyor

Görünüşe göre OPPO, Türkiye pazarını fazlasıyla önemsiyor. Çünkü yapılan açıklamalarda, bir ürünü pazara sürmeden önce tüketici beklentisini araştırdığını söyleyen şirket, bu kablosuz hoparlörünü Avrupa pazarından bile önce Türkiye'ye getirdiğini söylüyor. Yeşil ya da pembe renklerde satın alınabilen kablosuz hoparlör hem OPPO'nun hem de ülkemizdeki tüketicilerin beklentilerini karşılayabilecek gibi görünüyor.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin Türkiye pazarında satışa sunduğu kablosuz hoparlörün tavsiye edilen satış fiyatı 349 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürün, Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakendecileri ile e-ticaret platformları aracılığıyla satın alınabiliyor.