Kardeş şirketi Vivo ile Çin akıllı telefon pazarını domine eden OPPO, Reno5 serisinin ön görülemeyen başarıyla Çin'in en çok satan akıllı telefon markası haline geldi.

Son yılların en dikkat çeken akıllı telefon markalarından biri olan ve Türkiye’deki popülaritesini de günden güne artıran OPPO, geride bıraktığımız ocak ayında ilk kez, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin’in bir numaralı akıllı telefon markası haline geldi. İşin ilginç yanı, OPPO’dan sonra en çok satan ikinci akıllı telefon üretici, OPPO’nun kardeş şirketi olan Vivo oldu.

Counterpoint Research tarafından aktarılan bilgilere göre OPPO, Ocak 2021’de Çin’de yüzde 21’lik pazar payına ulaştı ve en çok satılan akıllı telefon markası oldu. Yüzde 20 pazar payına sahip olan Vivo, ikinci sırada yer aldı. Yüzde 16’şar pazar payına sahip olan Huawei, Apple ve Xiaomi ise Çin’deki diğer popüler akıllı telefon markaları oldu.

Reno5 ailesi, OPPO'yu Çin'in en popüler markası haline getirdi

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Varun Mishra, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada OPPO’nun 2020 yılında ürün serilerini yeniden konumlandırdığını ve özellikle Reno markası ve düşük fiyatlı akıllı telefonlarıyla tüketicilerin beğenisini toplamayı başardığını ifade etti. OPPO, Çin’de ocak ayında gerçekleştirdiği akıllı telefon satışlarını yıllık bazda yüzde 26, aylık bazda ise yüzde 33 artırmayı başardı.

Tahmin edebileceğiniz gibi OPPO ile Vivo’nun Çin akıllı telefon pazarının neredeyse yarısını ellerinde tutmalarının en büyük nedeni, Huawei’nin ABD ambargosu nedeniyle zor bir süreçten geçiyor olması. Huawei, 5G’li akıllı telefon tedariği konusunda sorunlar yaşarken; 2020 yılının son çeyreğinde Çin’de satılan akıllı telefonların yüzde 65’i 5G destekli cihazlardı. Dolayısı ile artık Çin’de iyi bir satış adedine ulaşmak için 5G, ön koşul haline gelmiş durumda.

OPPO’nun ocak ayında gözle görülür bir sıçrama yapmasının en büyük nedeni ise şirketin aralık ayında duyurmuş olduğu yeni OPPO Reno5 ailesi. Reno4 ile kıyaslandığında daha iyi bir kamera, daha iyi bir işlemci, daha iyi bir şarj teknolojisi, 5G desteği, daha iyi bir ekran gibi pek çok geliştirme sunan OPPO Reno5 modelleri, şirketin ocak ayında Çin’de adeta bir satış patlaması yaşamasını sağladı.