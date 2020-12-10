OPPO Reno5 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, tasarımı ve özellikleriyle amiral gemilerine göz kırpan, fiyatı ile ise orta segmentte bulunan yeni akıllı telefonları Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G'yi duyurdu. OPPO ayrıca yakında amiral gemisi işlemcili Reno5 Pro+ 5G'nin duyurulacağını da onayladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno serisindeki en yeni akıllı telefonları olan OPPO Reno5 5G ve OPPO Reno5 Pro 5G’yi duyurdu. Her ikisi de delikli ekran tasarımına, dörtlü kamera kurulumuna ve 5G bağlantı desteğine sahip olan cihazlardan Reno5 Pro 5G, iki yandan kavisli ekranlı ile bir tık daha “premium” bir tasarım sunuyor.

Reno5 5G, Qualcomm’un orta-üst segmentteki en popüler işlemcisi olan Snapdragon 765G’den güç alırken; Reno5 Pro 5G, kalbinde MediaTek’in en iddialı işlemcisi konumunda olan Dimensity 1000+ işlemciyi barındırıyor. Her iki akıllı telefon da kullanıcılara 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256GB’a kadar UFS 2.1 depolama alanı sçenekleri sunuyor.

Reno5 5G, 6,43 inçlik bir ekran ile gelirken; Reno5 Pro 5G’de ekran boyutu 6,55 inç gibi küçük bir yükseltme alıyor. Buna karşın her iki akıllı telefonda da 2400 × 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Ekrandakine benzer bir yükseltme, bataryada da karşımıza çıkıyor. Reno5 5G’de 4.300 mAh olan batarya, Reno5 Pro 5G’de 4.350 mAh’e çıkıyor. Ancak her iki cihaz da 65W hızlı şarj desteği sunuyor.

Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G, hem önde hem de arkada aynı kamera kurulumuna sahip. 64 MP f/1.7 ana kameraya sahip olan cihazlar, 8MP 119 derece ultra geniş açı kamera, 2 MP makro ve 2 MP monokrom portre kamera ile ana kamerayı destekliyor. Ayrıca cihazın ekranında bulunan delikte de 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. OPPO Reno5 modellerini dikkat çekici kılan bir diğer özellik ise kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile çıkıyor olmaları.

OPPO Reno5 5G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,43 inç Full HD+ 90 Hz OLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.300 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1

OPPO Reno5 Pro 5G özellikleri

İşlemci: Dimensity 1000+

RAM: 8 GB/12 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,55 inç Full HD+ 90 Hz OLED

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.350 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Bağlantı: 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1

OPPO Reno5 5G ve Reno5 Pro 5G fiyatı

Her ikisi de Parıltılı Mavi, Aurora Mavisi ve Gece Siyahı renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan cihazlardan OPPO Reno5 5G, 8 GB’lık sürümü için 412 dolar (yaklaşık 3.243 TL + vergiler), 12 GB’lık sürümü için 458 dolar (yaklaşık 3.605 TL + vergiler) fiyata; Reno5 Pro 5G ise 8 GB’lık sürümü için 519 dolar (yaklaşık 4.085 TL + vergiler), 12 GB’lık sürümü için ise 580 dolar (yaklaşık 4.565 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.

Snapdragon 865’li Reno5 Pro+ 5G de geliyor

OPPO, duyuru sırasında Snapdragon 865 işlemciden güç alacak bir Reno5 Pro+ 5G modeli duyuracağını da açıkladı. Söylentilere göre bu cihaz da 6,55 inç Full HD+ AMOLED ekrana, 50 MP Sony ana kameraya, 16 MP Ultra geniş açı kameraya, 13 MP telefoto kameraya ve 2 MP derinlik sensörüne sahip olacak.