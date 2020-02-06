En İyi Oppo Telefonları, Fiyatları ve Özellikleri - 2020

Kamera performansıyla kullanıcılarını mest eden Oppo'nun fiyat, özellik ve performans açısından alınabilecek en iyi telefonlarını derledik. Oppo telefon almak istiyorsanız bu içeriğimize mutlaka göz atın deriz.

Oppo özellikle Sıla ile çektiği reklam filmlerinden sonra oldukça popüler hale gelmişti. Oppo telefonların en dikkat çeken özelliği ise kamera performansı. Yüksek çözünürlüğün yanı sıra, kamera yazılımlarında da oldukça başarılı olan marka, kullanıcılarına çok fazla seçenek sunuyor. Kamera konusunda bu kadar iyi olunca çok fazla satılmaya başladı ve hatta birçok modeli tükenmiş durumda.

Oppo Reno 3 ve bazı yeni modeller henüz yoldayken biz de şu an Oppo telefonlar arasında alınabilecek en iyi telefonları derledik. Fiyat, özellik ve performans açısından kullanıcı dostu olan ve sizi asla üzmeyecek Oppo modellerine gelin beraber bakalım.

En iyi Oppo Telefonları:

Oppo A9 2020,

Oppo RX17 Neo,

Oppo Reno 2Z,

Oppo Reno Z,

Oppo Reno,

Oppo Find X,

Oppo RX17 Pro,

Oppo Reno 2,

Oppo Reno 10x Zoom.

Oppo A9 2020:

Oppo A9 2020 teknik özellikleri:

Ekran : 6,53 inç, 1080x2340 piksel

: 6,53 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.1 GHz'ye kadar 8 çekirdekli MediaTek MT6771V

: 2.1 GHz'ye kadar 8 çekirdekli MediaTek MT6771V Arka Kamera : 16 MP, f/1.8 + 2 MP, f/2.0 derinlik algısı

: 16 MP, f/1.8 + 2 MP, f/2.0 derinlik algısı Ön Kamera : 16 MP, f/2.0

: 16 MP, f/2.0 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4020 mAh

: 4020 mAh İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie)

: Android 9.0 (Pie) Ağırlık : 190 gram

: 190 gram Boyutlar : 162 x 76.1 x 8.3 mm

: 162 x 76.1 x 8.3 mm Ortalama fiyat: 2.100 TL

Oppo’nun alt segment telefonu Oppo A9, Oppo A5 2020 ve Oppo A5X modellerinin ağabeyi diyebiliriz. Özellikle donanım performansından ziyade kamerasıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca telefonda hızlı şarj özelliği yok. Sadece kaliteli fotoğraflar çeksin, üst düzey mobil oyunları düşük ayarla oynasam da olur diyenler için tercih edilebilecek bir telefon. Kampanya yakalarsanız daha ucuza bile alabilirsiniz.

Oppo RX17 Neo:

Oppo RX17 Neo teknik özellikleri:

Ekran : 6.41 inç, 1080x2340 piksel

: 6.41 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660, Adreno 512 Arka Kamera : 16 MP, f/1.75 + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı

: 16 MP, f/1.75 + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı Ön Kamera : 25 MP, f/2.0

: 25 MP, f/2.0 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 3600 mAh

: 3600 mAh İşletim sistemi : Android 8.1 (Oreo)

: Android 8.1 (Oreo) Ağırlık : 156 gram

: 156 gram Boyutlar : 158.3 x 75.5 x 7.4 mm

: 158.3 x 75.5 x 7.4 mm Ortalama fiyat: 2.200 TL

Tam bir fiyat performans canavarı. Oppo AX7 modeline 1.500 TL civarı bir ücret vermektense bu Oppo telefon tercih edilebilir. Donanım, batarya ve kamera performansı bu fiyat seviyesindeki telefonlardan daha iyi diyebiliriz. Kullanıcı yorumları da çıkış tarihinin üzerinden zaman geçmesine rağmen hâlâ memnun olduklarını gösteriyor. Ayrıca bu fiyata 4K 30 FPS video kayıt özelliği de bulunuyor.

Oppo Reno 2Z:

Oppo Reno 2Z teknik özellikleri:

Ekran : 6.5 inç, 1080x2340 piksel

: 6.5 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli ARM Cortex-A75, PowerVR GM9446

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli ARM Cortex-A75, PowerVR GM9446 Arka Kamera : 48 MP, f/1.7 + 8 MP, f/2.2 geniş açılı + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı

: 48 MP, f/1.7 + 8 MP, f/2.2 geniş açılı + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı Ön Kamera : 16 MP, f/2.0

: 16 MP, f/2.0 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4000 mAh

: 4000 mAh İşletim sistemi : Android 9.9 (Pie)

: Android 9.9 (Pie) Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Boyutlar : 161.8 x 75.8 x 8.7 mm

: 161.8 x 75.8 x 8.7 mm Ortalama fiyat: 3.000 TL

Hızlı şarj desteği, 48 MP ana kamera ve 8 MP geniş açılı, 2 MP derinlik algısı kamerasıyla fiyatına göre tam bir performans telefonu diyebiliriz. Özellikle kendi sınıfındaki telefonlara göre daha fazla performans veriyor. İyi fotoğraflar çeksin ama oyunları da orta ayarlarda oynayabileyim diyenler için ideal bir telefon.

Oppo Reno Z:

Oppo Reno Z teknik özellikleri:

Ekran : 6.4 inç, 1080x2340 piksel

: 6.4 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Dual-core ARM Cortex-A75

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Dual-core ARM Cortex-A75 Arka Kamera : 48 MP, f/1.7 geniş açılı + 5 MP, f/2.4 derinlik algısı

: 48 MP, f/1.7 geniş açılı + 5 MP, f/2.4 derinlik algısı Ön Kamera : 32 MP, f/2.0

: 32 MP, f/2.0 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 4035 mAh

: 4035 mAh İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie)

: Android 9.0 (Pie) Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Boyutlar : 157.3 x 74.9 x 9.1 mm

: 157.3 x 74.9 x 9.1 mm Ortalama fiyat: 3.100 TL

Oppo Reno 2Z ile neredeyse aynı fiyatta olan bu model, daha düşük bir RAM ve arka kamera ile geliyor. Kamera açısından tek artısı ise ön kamerasının 32 MP olması diyebiliriz. Ön kamera konusunda cidden çok başarılı. Ayrıca bu model içerisinde Game Boost isimli, oyunlarda telefon performansını artıran bir özellik bulunuyor. Bu özellikle ekrana dokunmayı kolaylaştırıyor ve gecikmeyi azaltıyor.

Oppo Reno:

Oppo Reno teknik özellikleri:

Ekran : 6.4 inç

: 6.4 inç İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 616 Arka Kamera :48 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.0 derinlik algısı

:48 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.0 derinlik algısı Ön Kamera : 16 MP, f/2.0 26 mm

: 16 MP, f/2.0 26 mm RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 3765 mAh

: 3765 mAh İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie)

: Android 9.0 (Pie) Ağırlık : 185 gram

: 185 gram Boyutlar : 156.6 x 74.3 x 9 mm

: 156.6 x 74.3 x 9 mm Ortalama fiyat: 5.400 TL

Özellikleri bakımından hiç de fena olmayan bir telefon. Ancak işlemcisi ile biraz hayal kırıklığı yaratıyor diyebiliriz. Çünkü alt segmentlerdeki telefonlarla aynı işlemciye sahip. Yine de kullanıcı yorumlarına baktığımızda oyun ve telefon performansı açısından bir sıkıntı çıkarmadığını söyleyebiliriz.

Oppo Find X:

Oppo Find X teknik özellikleri:

Ekran : 6.42 inç, 1080x2340 piksel

: 6.42 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.8 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630

: 2.8 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 Arka Kamera : 16 MP, f/2.0 + 20 MP, f/2.0 derinlik algısı

: 16 MP, f/2.0 + 20 MP, f/2.0 derinlik algısı Ön Kamera : 20 MP, f/2.0

: 20 MP, f/2.0 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 3730 mAh

: 3730 mAh İşletim sistemi : Android 8.1 (Oreo)

: Android 8.1 (Oreo) Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Boyutlar : 156.7 x 74.2 x 9.6 mm

: 156.7 x 74.2 x 9.6 mm Ortalama fiyat: 5.400 TL

Telefon özellikleri içerisinde hızlı şarj desteği, 4K video kaydı gibi dikkat çeken detaylar var. Ancak hafıza kartı desteği yok. 128 GB bana yetmez diyenler maalesef ekstra depolama alanı bulamayacaklar ama telefonun 256 GB olan farklı bir versiyonu da var. Bu fiyatına rağmen ayrıca parmak izi okuyucu yok. Yani fiyatına göre biraz düşük özelliklere sahip diyebiliriz. (Şu an için Türkiye'de resmi satışı bulunmuyor)

Oppo RX17 Pro:

Oppo RX17 Pro teknik özellikleri:

Ekran : 6.4 inç, 1080x2340 piksel

: 6.4 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 710

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710, Adreno 710 Arka Kamera : 12 MP, f/1.5 - f/2.4 + 20 MP, f/2.6 + 0.432 MP, f/1.14

: 12 MP, f/1.5 - f/2.4 + 20 MP, f/2.6 + 0.432 MP, f/1.14 Ön Kamera : 25 MP, f/2.0

: 25 MP, f/2.0 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Batarya : 3700 mAh

: 3700 mAh İşletim sistemi : Android 8.1 (Oreo)

: Android 8.1 (Oreo) Ağırlık : 183 gram

: 183 gram Boyutlar : 157.6 x 74.6 x 7.9 mm

: 157.6 x 74.6 x 7.9 mm Ortalama fiyat: 5.500 TL

Arka kamera çözünürlüğü ile ilk anda bir şok etkisi yaratsa da 4K video çekebiliyor. Ancak yine de fiyatına göre işlemcisi biraz düşük kalıyor diyebiliriz. Fiyat performans ürünü arayanlar için uygun bir telefon olmayacaktır. Ön kamerası ile Full HD videolar çekebilirsiniz. Yine kameraya odaklanılmış bir telefon.

Oppo Reno 2:

Oppo Reno 2 teknik özellikleri:

Ekran : 6,5 inç, 1080x2400 piksel

: 6,5 inç, 1080x2400 piksel İşlemci : 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Dual-core Kryo 470 (Gold), Adreno 618

: 2.2 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Dual-core Kryo 470 (Gold), Adreno 618 Arka Kamera : 48 MP, f/1.7 + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP, f/2.4 optik zoom, + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı

: 48 MP, f/1.7 + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 13 MP, f/2.4 optik zoom, + 2 MP, f/2.4 derinlik algısı Ön Kamera : 16 MP, f/2.0

: 16 MP, f/2.0 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 4000 mAh

: 4000 mAh İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie)

: Android 9.0 (Pie) Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Boyutlar : 160 x 74.3 x 9.5 mm

: 160 x 74.3 x 9.5 mm Ortalama fiyat: 5.500 TL

Oppo Reno 3 geçtiğimiz aylarda tanıtıldı ama Reno 2 hâlâ alınabilecek ideal telefonlar arasında yer alıyor. Ekran çözünürlüğü olarak da iyi bir performans sergileyen Reno 2, 8 çekirdekli işlemcisi ve 8 GB RAM’i ile donanım performansı konusunda da iyi iş çıkarıyor. Dahili 256 GB depolama alanı da fazlasıyla yeterli olacaktır.

Oppo Reno 10x Zoom:

Oppo Reno 10x Zoom teknik özellikleri:

Ekran : 6.6 inç, 1080x2340 piksel

: 6.6 inç, 1080x2340 piksel İşlemci : 2.84 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640

: 2.84 GHz'ye kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855, Adreno 640 Arka Kamera : 48 MP, f/1.7 geniş açılı, 8 MP, f/2.2 ekstra geniş açılı + 13 MP, f/3.0 10x zoom

: 48 MP, f/1.7 geniş açılı, 8 MP, f/2.2 ekstra geniş açılı + 13 MP, f/3.0 10x zoom Ön Kamera : 16 MP, f/2.0 26mm

: 16 MP, f/2.0 26mm RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Batarya : 4065 mAh

: 4065 mAh İşletim sistemi : Android 9.0 (Pie)

: Android 9.0 (Pie) Ağırlık : 215 gram

: 215 gram Boyutlar : 162 x 77.2 x 9.3 mm

: 162 x 77.2 x 9.3 mm Ortalama fiyat: 8.500 TL

Kapış kapış satılan ve neredeyse stokta bulmanız bile çok zor olan Oppo Reno 10x Zoom, özellikleriyle göz kamaştırıyor. Her şeyden önce Oppo’nun üzerinde çok fazla durduğu kamera performansının zirvesini veriyor diyebiliriz. 4K 60 FPS video kayıt özelliği bulunuyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi okuyucu, çift SIM kart ve 5 dakikalık şarj ile 2 saat kullanım sözü veriyor. Yine de en dikkat çeken şey kamerası diyebiliriz.

Oppo modelleri arasında şu an için en iyi telefonlar bunlar diyebiliriz. Ancak Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro gibi yeni telefonlar da yolda. Fiyat ve performans açısından oldukça iyi iş çıkaran modeller var. Tüm Oppo telefon modelleri için diyebileceğimiz bir şey varsa; o da gerçekten kamera konusunda çok iyi iş çıkarıyorlar.