Oppo Reno 3'ün Global Versiyonunun Özellikleri Açığa Çıktı

Oppo Reno 3'ün global versiyonu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Reno 3, uluslararası pazarda Çin'deki versiyonundan daha farklı tasarım ve donanım özelliklerine sahip olacak.

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında Çin'de bütçe dostu 5G akıllı telefonlar olarak tanıtılmıştı. Ardından OPPO Reno 3 Pro 5G'nin 4G versiyonu Hindistan pazarı için duyuruldu. Oppo artık Reno 3'ün global versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ishan Agarwal tarafından paylaşılan bilgilere göre Reno 3'ün global versiyonu Çin'deki modele benzer olacak. Telefonun ekran içi parmak izi okuyucu ile birlikte Full HD+ çözünürlük sunan 6.4 inçlik bir ekranla sunulması bekleniyor.

Global versiyonun ekranında tek bir kamera deliği olması bekleniyor. Ayrıca 44 MP selfie kamerasıyla geleceği belirtiliyor. Çin'deki model 32 MP selfie kamerasına sahipti. Ayrıca kamera deliği yerine damla çentikli bir ekranı bulunuyordu.

Reno 3'ün Çin'deki versiyonunda arka tarafta 64 MP ana kameralı dörtlü kamera kurulumu yer alıyordu. Yeni sızıntı, global versiyonunun 48 MP ana kameraya, 13 MP telefoto lense, 8 MP ultra geniş kameraya ve 2 MP mono sensöre sahip olacağını gösteriyor. Dörtlü kamera sistemi 4K video çekimini ve hibrit yakınlaştırmayı destekleyecek.

Çin'deki Reno 3, MediaTek'in Dimensity 1000L 5G işlemcisinden güç alırken, global versiyonda Helio P90 kullanılacak. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile sunulacak ve cihazda 4,025 mAh batarya yer alacak.

Reno 3'ün global versiyonu Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzüyle gelecek. Telefon Sky White, Midnight Black ve Aurora Blue gibi renklerle satışa sunulacak. Fiyatlandırma hakkında herhangi bir açıklama ise yapılmadı.