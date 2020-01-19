OPPO Reno S Serisinin Bluetooth Sertifikası Ortaya Çıktı

Son dönemde geliştirdiği modellerle akıllı telefon pazarında adından söz ettirmeyi başaran ve ülkemizde de satışa resmi olarak başlayan Çin merkezli OPPO firmasının yeni cihazı Reno S’nin Bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre yeni akıllı telefon 4.230 mAh bataryaya sahip olacak.

Model numarası CPH2015 olan bir OPPO telefon kısa süre önce onaylanmış ve telefonun isminin Reno S olacağı doğrulanmıştı. Şimdi de bu yeni cihazla ilgili bilgiler hızla gelmeye devam ediyor. Yaklaşan lansman öncesinde Bluetooth SIG sertifikası ortaya çıktı.

Açıklanan listeye göre, OPPO Reno S 6,5 inç HD ekrana sahip olacak ve 2 GHz sekiz çekirdekli MediaTek işlemci tarafından desteklenecek gibi görünüyor. Yonga setinin adı henüz açıklanmamış olsa da Helio P70 veya P60 olabileceği söylentiler arasında. Gelen son bilgilere göre de cihaz LTE, Bluetooth 5.0 LE ve çift bant Wi-Fi desteğine sahip olacak.

OPPO Reno S’nin 4.230 mAh pil içerdiği söyleniyor ancak telefonun hızlı şarjı destekleyip desteklemediği şu an için belli değil. Yazılım açısından telefonun güçlü ve kullanışlı Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 ile kutudan çıkabileceği de gelen bilgiler arasında.

Ortaya çıkan sertifika aynı zamanda akıllı telefonun damla çentiğin yanı sıra Type-C USB portunu bulunduracağını, ön kısımda bir hoparlör ızgarası ve alt kısımda da 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacağını gösteriyor. Ses düğmesinin sağ tarafta, güç düğmesinin ise sol tarafta bulunduğu bilgisi de açıklanmış durumda. Birden fazla kaynağın OPPO Reno S’nin ortaya çıkan sertifikasını onayladığı göz önüne alındığında, cihaz lansmanının çok yakın bir tarihte yapılabileceği yorumlarının da dolaştığını ekleyelim.

Tasarım şu an için sürpriz

Daha önceden tüm sensörleri cihazın ekranının altına saklayarak ön yüzdeki çerçeveleri tarihe karıştıracağını duyuran OPPO’nun yeni cihazının son hali ise henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde firmanın cihazla ilgili yapacağı yeni açıklamalar merakla beklenecek gibi duruyor.